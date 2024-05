A Forma-1-es Monacói Nagydíj harmadik szabadedzése után három versenyző, köztük a világbajnoki éllovas Max Verstappen ellen is vizsgálat indult. Verstappen azért került bajba, mert miután másodpercekkel az edzés leintése előtt megszakította az utolsó gyors körét a forgalom miatt, extrém lassan, helyenként 20 km/h-s sebességgel tette meg a körből hátralévő métereket, hogy biztosan leintse a kockás zászló.

Erre egyébként a Red Bull kérte Verstappent, a felügyelők azonban nem díjazták a manővert. Azt elismerték, hogy Verstappen mindent megtett annak érdekében, hogy ne tartson fel senkit, nem okozott veszélyes helyzetet sem, de egy megrovást így is kiosztottak a háromszoros bajnoknak.

Lando Norris kis híján az alagútban rohant bele George Russell Mercedesébe, ezért az esetért azonban végül Norris kapott megrovást. Mégpedig azért, mert az eset után dühében Russell felé kormányozta a kocsiját, amiből veszélyes helyzet is kialakulhatott volna.

Az időmérő edzés verőfényes napsütésben, 21 fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett, a harmadik szabadedzéshez nagyon hasonló körülmények között kezdődött. A Q1-ben szép libasorban szinte mindenki rögtön megjelent a pályán, legtovább a szabadedzéseket uraló Ferrarik vártak.

Az első percekben egymást váltották a versenyzők az élen, 13 perccel az első harmad vége előtt a két Haas vezetett Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen sorrendben. A német versenyző után George Russell volt a következő első 1:12.267-es idővel, őt Verstappen váltotta 183 ezredes előnnyel.

Elsőként Oscar Piastri került 1:12-n belülre, 1:11.881-es eredménnyel előzte meg Verstappent. A Q1 első felében nem villogtak a Ferrarik, kilenc perccel a vége előtt Carlos Sainz a hetedik, Charles Leclerc a kilencedik volt. Nem remekelt Sergio Perez sem, aki folyamatosan a veszélyzóna környékén mozgott.

Öt perccel a Q1 vége előtt 89 ezreden belül volt az első öt, Leclerc a 13. helyről indított újabb gyors kört. Ezzel már sikerült előrekeverednie a monacóinak, 1:11.653-as idővel átvette a vezetést. Leclerc mögött a két Haas állt a második és harmadik helyen, majd sorra javulni kezdtek az idők.

Az utolsó két percben kaotikus körülmények alakultak ki a pályán, a forgalom miatt többen kerültek rázós helyzetbe. Perez és Alonso sem tudott jelentősen javítani, de Norris is csak a 18. helyről kezdte az utolsó körét. Norris a 10. helyen végül továbbjutott, de bombameglepetésre Alonso és Perez sem élte túl az első kört. Rajtuk kívül Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü, valamint Logan Sargeant esett ki. A Q1-et végül Russell nyerte Piastri és Hamilton előtt, fél másodperc hátrány már a kiesést jelentette Alonso számára.

