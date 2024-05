A pénteki másodikhoz hasonlóan a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati harmadik szabadedzést is Charles Leclerc, a Ferrari hazai pályán szereplő versenyzője autózta a leggyorsabb kört.

Leclerc mögött a címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen (Red Bull) futotta a második legjobb időt, míg a harmadik a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton (Mercedes) volt.

Többen is vétettek kisebb-nagyobb hibákat a 60 perces gyakorlás során. A piros zászlók azonban csak egyszer kerültek elő: Valtteri Bottas koccant a szalagkorlátnak a Sauberral.

🔴 RED FLAG 🔴



Bottas has hit the barriers breaking his front right suspension#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Pc00WMsdJJ