A Monacói Nagydíj második szabadedzésére maradt a felhős idő, esőtől azonban nem kellett tartaniuk a versenyzőknek, végig szárazak voltak a körülmények. Az edzést szinte a legelejétől a hazai pályán versenyző Charles Leclerc dominálta, a monacói tempójára egyelőre senkinek nem volt válasza.

A mezőnyből több pilótának is volt kisebb-nagyobb ütközése/érintése a fallal, köztük Max Verstappennek is, aki az első edzéshez hasonlóan sokat panaszkodott az autójára. Az alagút előtt a bal hátsó kerekét csapta a falnak – pedig abban a körében az első időmérő pontnál még vezetett.

The barriers are getting a lot of love this session 😵#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/AHpplN6JbB