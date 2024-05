Felhős, száraz, de későbbi esővel fenyegető, enyhe (20 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet) időben kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 8. fordulója, a Monacói Nagydíj első szabadedzése a monte-carlói utcákon kialakított 3337 méteres pályán.

Az eső lehetősége miatt senki nem várt, a bokszutcai lámpa zöldre váltásakor szinte mindenki azonnal kiment a pályára – köztük a helyszín legeredményesebb versenyzője, a 30 éve elhunyt Ayrton Senna sisakfestésének színeit viselő McLarenek is.

Az első, kemény gumis (fehér Pirelli) a Ferrarik, a McLarenek sorakoztak a tavalyi győztes Max Verstappen előtt, de a Red Bull hollandja – aki egyik körén érintőre vette az uszodai szalagkorlátot – a közepes, sárga jelölésű keveréken az élre állt.

Max is using every inch of track (and more!) 🤯 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/R4ilgHKbeJ

Bő tíz perc után az Alpine erőforrás-hiba miatt a bokszba hívta Pierre Gaslyt, aki pár perccel később újra a pályán volt, de rögtön vissza is indult a garázsba.

20 perc után előbb Lando Norris, majd Charles Leclerc futott gyorsabb kört Verstappennél, méghozzá mindketten a keményeken.

Félidő környékén Esteban Ocon is motorproblémát jelentett a rádión, miközben a csapat közölte, hogy Gasly már biztosan nem vezet az első gyakorláson.

Pierre Gasly's been back in the garage for a while as the team try to fix an issue on his car

Looks like he won't be back out on track this session 😔#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/fbgceUauYw

— Formula 1 (@F1) May 24, 2024