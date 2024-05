1994. május 1-jén, az imolai San Marinó-i Nagydíjon szenvedett halálos balesetet a Forma-1 brazil szupersztárja, az elhunyta után igazi legendává emelt Ayrton Senna.

A kerek, 30. évforduló alkalmából számos különféle megemlékezést, főhajtást láthattunk az elmúlt pár hétben, a most következő Forma-1-es Monacói Nagydíjon pedig a Sennát 1988 és ’93 között alkalmazó, a brazilt három világbajnoki címig juttató McLaren is előáll a maga tisztelgésével.

Monte-Carlo utcáin az MCL38-asok a néhai pilóta ikonikus, brazil nemzeti színeket mutató sárga-kék-zöld sisakfestésében lépnek majd pályára – nem véletlenül ott, hiszen a mai napig ő a verseny legeredményesebb indulója – 1987 és ’93 között hatszor nyert Monacóban, ’88-ban is csak azért nem, mert az élen haladva elbambult, és a korlátban kötött ki.

Bár a dohányreklám jó ideje tiltott már a Forma-1-ben, így ilyen szempontból érthető, azért biztosan milliók örültek volna, ha a McLaren egy kicsit bevállalósabb, és a sisakszínek helyett a fehér-piros marlborós autófestés valamilyen modernizált változatával áll elő, főleg, hogy a webshopjukban nemrégiben megjelent monacói kollekció darabjain is ott volt a fehér és a piros – mint most kiderült, hamis reményt keltve.

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.

Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM

— McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024