Bár Ayrton Senna halálának 30. évfordulója egészen pontosan május 1-jén volt, mivel a Forma-1 ezen a hétvégén látogatott el az 1994-es halálos baleset helyszínére, Imolába, több megemlékezést, főhajtást is mostanra időzítettek.

Az F1-es versenyzők csütörtökön, az Emilia-romagnai Nagydíj előtt egy közös megemlékezést követően, Senna sisakfestését mintázó pólóban, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel vezetésével futották körbe a pályát, de a hétvége folytatásában is végig velük lesz a brazil, hiszen balaklavájuk is a sárga sisakmintát utánozza, valamint az autókon is ott lesz egy-egy emlékmatrica.

Motorkerékpárt mutattak be Senna emlékére

Ugyan Senna autóversenyzőként vált legendává, a motorgyártó Ducati is most állt elő a maga tisztelgésével, ráadásul nem légből kapottan. A brazil pilóta 1990-től nagy Ducati-rajongó, sőt -tulajdonos volt, annak idején a Monster 900-as modell első vásárlói közé tartozott, Monte-Carlo utcán gyakran lehetett látni kedvenc kétkerekűje nyergében.

A családdal és a Senna Brandsszel azóta is jó kapcsolatot ápoló, már többször együttműködő bolognai motorkerékpár-márka a 30. évfordulóra épp ezért egy mai Monstert „sennásított” meg.

Az imolai versenypályán csütörtökön a Ducati vezérigazgatója, Claudio Domenicali Bianca Senna és az F1-vezér Stefano Domenicali – nem rokonok! – jelenlétében leplezte le az új modellt, amely természetesen az ikonikus, zöld és kék csíkos sárga bukósisak színeit kapta.

Maga a motorkerékpár egy könnyű és gyors gép, 111 lóerőt termelő, négyszelepes, kéthengeres, folyadékhűtéses Testastretta 11° motorral, Öhlins lengéscsillapítókkal, kovácsolt felnikkel, Brembo Stylema fékrendszerrel és a legkorszerűbb elektronikával.

Motorkerékpárt mutattak be Senna emlékére

A Ducati Monster Senna limitált kiadás, 341 példány példány készül belőle. Hogy miért ennyi? A 3-as a legendás versenyző F1-es bajnoki címeire, a 41 pedig futamgyőzelmeinek számára utal.

A motorkerékpár ára 25 ezer euró, azaz 9,7 millió Ft.