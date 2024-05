A hét elején erősítették meg hivatalosan is, hogy a Mercedestől két fontos vezető is a Ferrarihoz igazol: közülük talán a nagyobb név Jerome D’Ambrosio, aki csapatfőnök-helyettesként távozott Toto Wolff mellől, és ugyanezt a posztot fogja Maranellóban is betölteni. Nem volt kis név Loic Serra átigazolása sem, személyében a teljesítménymérnök távozott Brackley-ből.

A sor azonban itt nem ér véget: Imolában fény derült arra, hogy az aerodinamikai részleg vezetője, Gioacchino Vino is búcsút int a Mercedesnek. A szakember 2018 februárja óta erősítette a részleget, melynek 2022 októberében vált vezetőjévé. 1 év 8 hónap után azonban kényszabadsággal egybekötött búcsút vesz az alakulattól – előbbi bevett szokás a Forma-1-ben, hogy az esetleges érzékeny és releváns infókat ne vihessék tovább az alkalmazottak következő munkahelyükre.

A távozás(ok) kapcsán Imolában James Allison technikai igazgatónak is kérdéseket tettek fel, ám ő annyival igyekezett ezeket hárítani, hogy a tapasztalt munkatársak távozása ellenére folyamatosan nő a technikai tudásuk új emberek felvételével.