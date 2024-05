Új Forma-1-es futamgyőztest avattak a vasárnapi Miami Nagydíjon Lando Norris személyében. A McLaren angol pilótája ugyan szerencsésen csípte meg a vezetést, amikor a biztonsági autó rossz helyre való beküldése miatt „ajándékba kapott” kerékcserével friss gumikon állhatott vissza az élre, ám az is tény, hogy a mögötte haladó Max Verstappen nem bírt a Norrisszal, felzárkózás helyett ha lassan is, de lemaradt tőle.

A háromszoros bajnok nem bánkódott a 2. hely miatt, örült barátja sikerének, a maga versenyét illetően pedig azt mondta, végig bizonytalan volt az autója balansza, néha alul-, néha túlkormányzott volt, ám utólag kiderült, az RB20-as tempóján egy sérülés is rontott.

Verstappen a futam 20. körén szaladt ki a 15-ös kanyarban, ahol első szárnyával ki is ütötte az ottani jelzőoszlopot – szemre nem lett baja az autónak, de a csapatfőnök Christian Horner elárulta, hogy a hibánál bizony sérült a Red Bull padlólemeze.

„A 20 körben kiütötte a bóját, ami komoly sérülést is okozott az autó alján. Addig megvolt a tempója, kezdett meglépni [a futam első szakaszában a 2. helyen haladó Oscar] Piastritól. A biztonsági autó aztán a tökéletes pillanatban jött be Lando szempontjából, nekünk viszont rosszul jött ki, hiszen Max gumijai 6-7 körrel régebbiek voltak. Úgy gondolom, hogy ezzel és a sérüléssel együtt a 2. hely egész tisztességes eredmény is lett” – idézte a RacingNews365.

Horner számszerűsítette is a sérülés hatását: „Max két és fél tizedet veszített körönként az első kanyarban. Hogy ez mennyiben volt a sérülésnek köszönhető? Nos, szerintem a képeken is látszott, hogy mi hiányzik az autóról, mi nem állt úgy, ahogy kellett volna.”