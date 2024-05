A Forma-1-es Miami Nagydíj időmérőjén a Mercedes gyakorlatilag csak mások hibáiban bízhatott, önerőből ugyanis csak a 7-8. hely nézett ki nekik. Ezt is szerezték meg végül George Russell, Lewis Hamilton sorrendben, és ha úgy nézzük, már ez is előrelépés, hiszen a sprintkvalifikáción be sem fértek a legjobb tízbe.

A szombati helyosztót követően a pilóták szokásos beszámolóikban minden korábbinál közérthetőbben beszéltek a W15-ről, illetve a modell gondjairól. Russell szavaiból gyakorlatilag az szűrhető le, hogy a Mercedes átesett a ló túloldalára, amikor a tavalyi modell, a W14 hibáit ki szerették volna javítani.

„A tavaly év vége óta alkalmazott néhány változással talán túlkompenzáltunk néhány fejlesztést. Az autónak vannak korlátai, melyek teljesen különbözőek, mint amilyenek 12 hónappal ezelőtt voltak. Annyit dolgoztunk, hogy megoldjuk a problémákat, hogy túl messzire mentünk el egy irányba. Tudjuk tehát, hogyan javítsunk, és ezt gyorsan kell megtenni” – fogalmazott a fiatal brit.

Russell azt azért hozzátette, hiába tudják, hogy mit kell csinálni, a javítási folyamat nem lesz gyors. „A fejlesztések és a frissítések nyolc hét alatt kerülnek az autóra” – mondta, elmagyarázva, hogy az ötletet meg is kell tervezni és a szélcsatornában is tesztelni kell.

Csapattársa, Hamilton specifikusabban fogalmazta meg problémáját: ő a gumikezeléssel nincs megelégedve. „Egész karrierem során nem emlékszem ilyen kicsi működési tartományra. Az autónk az elmúlt években kiszámíthatatlan. Próbáljuk megtalálni az egyensúlyt, pengeélen táncolunk a kanyarokban” – mesélte a hétszeres világbajnok.