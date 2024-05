A hétvége egyetlen, Charles Leclerc balesete miatt megrövidített szabadedzését követően floridásan meleg időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2024-es Forma-1-es Miami nagydíj sprintkvalifikációja a Hard Rock Stadium körüli pályán.

Az SQ1 12 percére mindenki a szabályok által előírtan a közepes keverékeken futott ki, az első mért körök után a Red Bull-os Max Verstappen állt az élen, mögé a mclarenes Oscar Piastri sorolt be, míg Sergio Perez a 3. volt. A visszajátszások szerint az Aston Martin-os Fernando Alonso érintette a betonfalat, míg a haasos Kevin Magnussent az egyik Sauber tartotta fel elég csúnyán.

3 perccel a vége előtt a VCARB-os Daniel Ricciardo, a sauberes Valtteri Bottas, a Williams párosa, valamint a haasos Nico Hülkenberg volt a kiesőzónában. Bottas kis híján „rácsukta az ajtót” a gyors körre készülő Piastrira az első kanyarban.

We're underway for the first 12-minute dash, with the five slowest runners eliminated thereafter. #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/O69Ih7fYC8

🟢 SQ1 IS GO! 🟢

A hajrában Lando Norris állt az élre, csapattársa, Piastri elé, még hátul az ausztrál veterán az utolsó pillanatokban felugrott a top 10-be, a williamsesek nem tudtak eleget javítani, ahogy mindkét Sauber-pilóta is a kiesők között zárt, ötödikként az alpine-os Pierre Gasly csatlakozott a kiesőkhöz.

Az SQ2 10 percére megint csak a sárga, közepes Pirelliken gurultak ki az autók, a haasos Magnussené volt az első mért kör, de a dánt gyorsan hátrébb tolta Lance Stroll, majd a Red Bull-os Perez és a falat is súroló Ricciardo.

📻 "I hit the wall at Turn 16, but it seems OK."

Danny Ric gets away with this moment 👀#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/zaaNbYvX5P

— Formula 1 (@F1) May 3, 2024