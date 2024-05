A héten megerősítették, hogy Nico Hülkenberg lesz az Audi leendő gyári Forma-1-es csapatának egyik versenyzője. Azzal, hogy már 2025-ben a Sauber színeiben folytatja a pályafutását, az év végén felszabadul a Haas egyik ülése.

Sajtóértesülések szerint a Ferrari növendéke, Oliver Bearman lehet a rutinos német utódja. Beugróként már bizonyított a 18 éves brit, aki az év eleji Szaúd-arábiai Nagydíjon annak ellenére helytállt Carlos Sainz helyetteseként, hogy csak a hétvége közben derült ki, hogy meg kell műteni a spanyolt a vakbélgyulladása miatt: élete első versenyén a hetedik helyen ért célba a Ferrarival.

Hülkenberg átigazolása a Miami Nagydíj paddockjában is témával szolgált. A Haas másik versenyzőjét, Kevin Magnussent arról kérdezték a csütörtöki médianapon, ha jövőre is a csapat tagja lesz, adott esetben segítené-e Bearmant. A dán nyers választ adott: „Nem igazán azért vagyok itt, hogy fiatal gyerekekről gondoskodjak, ezt otthon csinálom” – idézi Magnussent a RacingNews365.com.

„Remélhetőleg olyan srác ül az autóba, aki kompetens, profi és következetes lesz, éppúgy, mint Nico. Azt pedig majd meglátjuk, hogy én ülök-e majd a másik autóban.”

Magnussen arról is beszélt, meglepte őt, hogy Hülkenberg távozik a csapattól. „Őszintén szólva azt hittem, hogy jövőre is itt leszünk Nicóval. Természetesen sok sikert kívánok neki, de addig is koncentrálunk tovább és élvezzük az idei évet” – mondta jelenlegi csapattársa lépéséről.

A 31 éves versenyző egyébként úgy látja, azzal, hogy Hülkenberg csapatot vált, nagyobb a valószínűséggel marad a Haasnál. „A piac azonban még mindig nagyon nyitott, sok a szabad ülés, és sok a szabad versenyző” – állapította meg. „Konkrét tárgyalásokra egyelőre nem került sor, de a csapat tagjaként nyilvánvalóan folyamatosak a megbeszélések.”