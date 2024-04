Adrian Newey a Forma-1 történetének talán legnagyobb tervezője, hiszen miután az 199-es évek első felében a Williams, a másodikban a McLarent segítette bajnoki címekhez, a kétezres évek közepén új kihívást vállalva az új Red Bullhoz igazolt, ahol aztán a mai napig halmozzák a sikereket.

A brit szakembert az évtizedek során természetesen megpróbálták már elcsábítani, a Ferrari köztudottan többször is invitálta Maranellóba, ám eddig ez nem sikerült.

Úgy tűnik, most jöhet el a váltás, az elmúlt hetekben ugyanis – a Christian Horner botránya kapcsán kitört Red Bull-os belháborúnyomán – egyre többen és többször pedzegették Newey kiszállását.

A német Auto Motor und Sport arról írt, hogy a 65 éves mérnöknek a Ferrari és az Aston Martin is komoly összegről szóló ajánlatot tett, Newey pedig nemrégiben meg is fordult Olaszországban, igaz, hivatalosan egy mugellói versenyre látogatott el.

A kínai versenyhétvégén a brit Sky stábja fejtegette, hogy a sztártervező inkább az Aston Martinhoz tarthat, mára pedig felpörögtek a hírek, a német Auto Motor und Sport, de még a Formula.hu-s magyar kollégáink is arról írnak, hogy Newey már a szezon elején levélben közölte a Red Bull-lal, hogy 2024 végén távozik a csapattól, a jövőjét illetően pedig hamarosan, még a napokban bejelentést tesz majd.

Jó kérdés, hogy Newey távozása vajon másokat is erre késztet-e – bár az elmúlt pár hétben elültek az amúgy 2028-ig szerződtetett Max Verstappen lelépését illető spekulációk, ha a műszaki zseni veszi a kalapját, talán a holland is a váltás mellett dönt. (Más kérdés, hogy a Newey-tervezésű autóval minden bizonnyal 2025-ben is a Red Bullnál lehet legnagyobb esélye a bajnoki címre, az új szabályrendszeres 2026 viszont már más tészta…)