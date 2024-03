Bár úgy hírlik, a Red Bullnál „tűzszünetet” kötöttek, a riválisok mind szeretnék kihasználni a bajnokcsapatnál a színfalak mögött kialakult ellentéteket.

A Mercedes részéről nyíltan jelezték már, hogy szívesen leigazolnák az amúgy egészen 2028-ig lekötött Max Verstappent, valamint vele együtt akár a motorsportfőnök Helmut Markót és Adrian Newey-t is, de a Ferrari is megpróbálná elcsábítani a sztártervezőt.

Az olasz Formu1a.uno most újabb szereplőt hozott be a képbe, állítólag az Aston Martin is hasonlóra készül.

Újra és újra felbukkanó pletyka, hogy a csapatot néhány évvel ezelőtt felvásárló, majd Aston Martinra átkeresztelő kanadai milliárdos, Lawrence Stroll nyitott lenne az eladásra, a fő kérő pedig az idei évre már névadó szponzorrá előlépett szaúd-arábiai olajcég, az Aramco.

Az oldal szerint a csapat átvételére készülő Aramco állítólag biankó csekket adna a Red Bull nagyágyúinak, azaz Verstappen és Newey megszerzésére, és a Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjén már meg is indultak a tapogatózások.

A Forma-1-es kiadási plafonba nem számítanak bele a versenyzői fizetések és a csapatok három legfelső vezetőinek bére, így az Aramco tulajdonképpen bármennyit ajánlhat az említetteknek, ha a pénz valóban nem számít, emlékeztet a tudósítás.

Az elmélet része, hogy a Red Bull 2025 végén – elvileg – elbúcsúztatja a motorpartner Hondát, amely épp az Aston Martinnal folytatja majd a munkát a 2026-os új szabályrendszer életbelépésétől, azaz Verstappen, Newey szempontjából meglenne a kontinuitás, az alakulat tekintetében pedig a gyári támogatás.

„Ha az Aramco tényleg átveszi a csapatot, az Aston Martin és a Honda lehet a legjobb helyzetben ahhoz, hogy minden lehetőségre lecsapjon a 2026-os idény előtt” – összegzett az olasz oldal.