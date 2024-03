A Ferrari után az Aston Martin is próbálja megszerezni Adrian Neweyt: olyan gázsit ígér a silverstone-i gárda a Red Bull sztártervezőjének, amit a mezőny legjobban fizetett versenyzői kapnak meg – értesült a Motorsport.com.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll még a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjén kezdte el mozgatni a szálakat ahhoz, hogy a Red Bulltól Neweyt és a negyedik világbajnoki címe felé tartó Max Verstappent is megkaparintsa. A legfrissebb értesülések szerint az Aston Martin ekkor már „nagy összegű” ajánlattal kereste meg Neweyt.

Az Aston Martin nem kívánta kommentálni a portál értesülését.

Newey iránt azóta érdeklődnek a riválisok, hogy annak alapításakor, vagyis még 2005-ben csatlakozott a Red Bullhoz. Meghatározó szerepet töltött be a csapat valamennyi sikerében, így nemcsak abban, hogy Sebastian Vettellel zsinórban négy világbajnoki címet szerzett 2010 és 2013 között, de abban is, hogy Verstappent az elmúlt években képtelenség volt megállítani.

Strollék azzal próbálják váltásra bírni az elismert szakembert, hogy olyan csapathoz próbálta meg letenni az alapokat, amióta átvette az egykor Force India, majd Racing Point néven futó alakulatot, ami a következő években a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari állandó kihívója lehet. A projekt részeként egy korszerű főhadiszállást is felhúztak a Milton Keynestől mindössze félórányi autóútra található Silverstone-ban, ahol egy új szélcsatornát is építettek.

Hasonló agilistással dolgozott azon is az Aston Martin, hogy elszipkázza a riválisok csapatok legjobb embereit, 2026-tól a Hondával is partnerségre lép. Így a kirakós utolsó hiányzó darabja Newey lehet – az átigazolásában azonban Verstappen is szerepet játszhat, aki a Red Bull év eleji, Christian Horner állítólagos zaklatási ügyével kipattant botránya óta kulcsszereplővé lépett elő az átigazolási piacon.

Köztudott, hogy a háromszoros világbajnokra a Mercedes is kivetette a hálóját. Annyira, hogy Toto Wolff a napokban még azt is elismerte, ha a holland is úgy akarja – bár a mostani szerződése 2028-ig a Red Bullhoz köti –, ő az első számú esélyes arra, hogy átvegye a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyét a csapatnál.