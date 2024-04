Nagyon nem volt kibékülve Fernando Alonso azzal, hogy a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon megbüntették őt, miután George Russellt féktesztelte a futam utolsó köreiben. A Mercedes-pilóta balesetével járó eset miatt 20 másodperces időbüntetéssel és 3 büntetőponttal szankcionálták az Aston Martin spanyolját.

A melbourne-i hétvégén dolgozó stewardok között ott volt Johnny Herbert is, akinek finoman szólva sem felhőtlen a viszonya Alonsóval. A kétszeres világbajnok legelvetemültebb rajongóinak ez kiváló táptalaj volt ahhoz, hogy halálos fenyegetésekkel találják meg a háromszoros nagydíjgyőztest.

„Szörnyű volt a visszhangja a melbourne-i versenynek. Ömlöttek rám a halálos fenyegetések a közösségi médiában. Szerencsés vagyok, hogy bírom ezeket, de szánalmasnak tartom, hogy kipécéztek engem” – fogalmazott az exversenyző, aki az elmúlt években még tévés szakértőként tevékenykedett.

Herbert szerint épp utóbbi tevékenysége volt az, ami mindent elindított. Kapcsolata Alonsóval tényleg nem felhőtlen, ugyanis sikerült összekapniuk élő adásban is annak idején. Alonso még a gyengécske McLaren versenyzője volt, amikor Herbert szakértőként egyszer felvetette, hogy a spanyolnak távoznia kell. Erről tudomást szerzett a versenyző is, és az első adandó alkalommal élő adásban olvasott be Herbertnek. „Kommentátor lettél, mert nem lettél világbajnok” – fogalmazott Alonso a 2016-os bahreini hétvégén.

„A rajongók Ausztrália után ezt is fegyverként használták ellenem” – mondta Herbert. „Kés emojikkal érkeztek üzenetek, azt írták, tudják, hol élek, és eljönnek értem. A legtöbbjük spanyol volt. Többségük az elmúlt két hétben érkezett, de még mindig kapom őket. Ez a közösségi média világának része, ahol mindenkinek van véleménye, de nem tudnak mögéjük tényeket állítani.”

„Én csak nevetni tudok rajta. Szerencsések vagyunk, hogy bennünket ez nem befolyásol, de sokakat ez bánt. Ha ez történik, fel kellene ellene lépni. Arról azonban nem hallok, hogy történne bármi” – tette hozzá a brit.