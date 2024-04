Max Verstappen első sanghaji diadalát hozta a Forma-1-es Kínai Nagydíj: noha kétszer is beküldték a biztonsági autót, a háromszoros világbajnok magabiztosan húzta be idei negyedik és pályafutása 58. futamgyőzelmét. A Red Bullnak azonban nem jött össze a kettős győzelem: a holland versenyző mögött ugyanis Lando Norris (McLaren) lett a második, míg Sergio Pérez csak a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

Az 56 körös verseny leintése után 2016 Forma-1-es világbajnoka, Nico Rosberg készítette az interjúkat a dobogósokkal. A nyilatkozatok során szembeötlő volt, hogy mennyire eltérően látták a futamot a Red Bullnál: amíg Verstappen arról zengett ódákat, hogy mennyire flottul ment minden, Pérez a tempót és a gumikat illetően is az ellenkezőjéről számolt be – mintha nem is egy csapatot erősítene a két versenyző.

„Csodálatos volt, egész hétvégén hihetetlenül gyorsak voltunk. Minden keveréken élmény volt vezetni az autót” – nyilatkozta Verstappen, aki győzelmével 25 pontosra növelte az előnyét a tabellán. „Sikerült túlélnünk az újraindításokat, gyakorlatilag sínen ment az autó, és azt csinálhattam vele, amit csak akartam. Csodálatos érzés.”

Ezzel szemben Pérez keserű szájízzel értékelt, és nem kizárólag a biztonsági autós fázisok miatt: „Sajnos valóban sokba került, hogy pályára küldték a biztonsági autót, két pozíciót veszítettünk emiatt” – szomorkodott a mexikói. „A legtöbb kört a kemény gumikon tettük meg, de sokat kellett csatáznunk az elején, így drámaian koptak a gumik. Legalább dobogóra állhattunk, de jó lett volna, ha összejön a kettős siker.”

„Egyértelműen hiányzott a tempó, főleg a közepes gumikon, és kicsit az egyensúllyal is küzdöttünk. Sokat változtattunk a tegnapi nap után, de nem olvastuk annyira tökéletesen a körülményeket, mint tehettük volna. Összességében erős hétvégét zártunk, de értjük annak okait, miért volt kicsit gyengébb a versenytempónk.”

A nap meglepetése – egyben a nap versenyzője – viszont Norris volt, aki beismerte, váratlanul érte a második hely, sőt, nemhogy arra nem számított, hogy dobogóra áll, de még fogadást is kötött arra, hogy jócskán le lesznek maradva a Ferrari mögött.

„Meglepett, ezért nagyon boldog vagyok. Örülök az egész csapatnak, megérdemelték” – mondta a McLaren pilótája, aki az ausztráliai harmadik helye után idei legjobb futamát zárta. „Jók voltak a bokszkiállások, az egész nap jól sikerült.”

„Nem tudom, miért, de nem ilyen versenyre számítottam. Hátradőlhettem, így tudtam koncentrálni arra, hogy beosszam a gumikat, ami végül a tegnapinál is könnyebb feladat volt. Nyomhattam, remekül éreztem magamat az autóban. Jó nap, értékes pontok, újabb dobogó – nagyon boldog vagyok.”

„Sok minden meglepett, például az, hogy a Ferrari tempója hiányzott, a miénk viszont jó volt, talán még a Red Bullhoz képest. Még fogadtam is abban, hogy ma 35 másodperccel végzünk majd a Ferrari mögött, és ezzel hatalmasat tévedtem. Ennek viszont örülök.”