Amióta a Forma-1-ben van, Lance Stroll helye mindig is stabil volt. Részsikereket ugyan elért a kanadai versenyző, de alkalmazását elsősorban annak köszönheti, hogy apja, Lawrence Stroll nyitja a pénztárcát, ha kell.

Mióta övék a Racing Pointból lett Aston Martin, aligha merült fel reálisan, hogy Stroll ülése veszélyben volna. Még úgy sem, hogy Fernando Alonso került mellé, aki megmutatta, mi mindent lehetne kezdeni a zöld autókkal. Sokak szerint ha Stroll helyét kompetensebb versenyző foglalná el, akkor még a jelenleginél is jobb lehetne az Aston Martin.

A helyzet kapcsán a kínai hétvégén megszólaltatták Mike Krack csapatfőnököt is, aki konkrétan kimondta, amit eddig talán senki sem tett meg ilyen nyíltan. „Tudjuk, hogy az Aston Martin Lance otthona.”

„Mindig is köré épült az egész projekt.”Épp emiatt a jövő sem kérdéses igazán. „A folytonosságot keressük” – mondta Krack, hozzátéve, hogy a Fernando Alonsóval folytatott tárgyalások után a következő hetekben rendezhetik hivatalosan is a kanadai helyzetét.

Kínában Strollt is kérdezték a jövőjéről, amire ő csak annyit felelt, hogy nem is nagyon gondolkodott még ezen. „Jelenleg Kínára fókuszálok” – zárta rövidre a témát. Végső soron teljesen igaza van, felesleges is holtbiztos dolgokra energiát pazarolnia…