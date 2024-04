A versenyzők egy része a futam előtti készülődés során előszeretettel használ a gyaloglásnál gyorsabb közlekedési módot, a rajtrács és a garázs, az indulás előtti utolsó megkönnyebbülést kínáló illemhely között kerekes járgányokra pattannak a Forma-1-es pilóták.

A dolog egyik meghonosítója a mercedeses Lewis Hamilton, aki a vasárnapi F1-es Japán Nagydíj előtt is egy (elektromos) rollerrel igyekezett A-ból B-be jutni a rajtrácson, ám kis híján összetörte magát.

Ahogy egy nézői videón látszik, a hétszeres világbajnok pilóta a már felsorakozott autók között haladt kétkerekű gépével, amikor ráfutott a Sergio Perez autójához kapcsolódó egyik vastag kábelre.

FIA: The pre-race incident involving Lewis Hamilton and Red Bull has been noted 😬#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/X1bqGhxJxB

