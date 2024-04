A Mercedes keresi a 2025-re a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton utódját, miközben a 2022 végén visszavonult négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a versenyzéshez való visszatérés lehetőségét pedzegeti, nemrég WEC-autót tesztelt, majd azt is megemlítette, beszélt mostanában Toto Wolff-fal.

Szuzukában a Mercedes csapatfőnöke természetesen nem kerülhette el a Vettelre vonatkozó kérdéseket, az osztrák pedig nagyon diplomatikusan, a németet méltatva beszélt arról, kiköthet-e náluk a 36 éves versenyző.

„Sebbel régre visszanyúló barátságban vagyunk, mindenféléről szoktunk beszélgetni. Sebastian flörtöl a versenyzéshez való visszatérés gondolatával, legyen szó akár Le Mans-ban a Porsche színeiben, akár az F1-es visszatérésről, én pedig igyekszem partner lenni a témában, elmondom neki, mit gondolok” – nyilatkozta a brit Sky Sportsnak.

„Egy ilyen nevet pedig a mi csapatunknál sem zárhatunk ki. Fenomenális eredményei vannak, a szünet pedig jó lehetőség arra, hogy az ember átgondolja, mi a fontos számára, hogy újra motivált legyen. Ahogy már mondtam, egyelőre nem döntöttünk, és nem is a következő pár hétben születik meg a döntésünk” – tette hozzá.

Wolff hozzátette, hogy nagyon is tisztában vannak vele, hogy milyen képlékeny most a pilótapiac, a Mercedes pedig semmilyen lehetőséget nem akar kizárni. „Ám egyelőre korai lenne bármelyik pilóta mellett letenni a voksot, legyen szó akár ifjoncról, akár nagyon is tapasztaltról – öreget nem szeretnék mondani. A következő pár hónapban világosabban látunk majd.”

Egyelőre tényleg nagyon nyitott a pilótapiac, Hamilton helyére megszerezhetik az általa a Ferraritól kitúrt Carlos Sainzot, Max Verstappen esetleges Red Bull-os távozása sem zárható ki, állítólag a kétszeres bajnok Fernando Alonso is szívesen beülne a Mercibe, de ott van a saját nevelésű ifjonc, az idén a Forma-2-ben tanuló olasz Kimi Antonelli, aki hamarosan F1-es tesztlehetőséget is kap a csapattól. (Hogy Vettelt ne is említsük, aki valószínűleg inkább csak azért forog most jobban a médiában, mert egy új energiaital-márka résztulajdonosa lett.)

A kérdésre, hogy azért mostanra sikerült-e háromra korlátozni a komoly jelöltjeik számát, Wolff határozott igennel felelt, neveket persze nem említett.