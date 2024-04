Sergio Perez 2021-re került a Red Bullhoz Max Verstappen mellé, ahol az elmúlt három szezonban ugyan voltak villanásai, futamgyőzelmei, de alapvetően nem tudta tartani a lépést a zsinórban három bajnoki címet behúzó hollanddal.

A mexikói versenyző jövője homályos: szerződése idén kifut, sokak szerint biztosan nem hosszabbítanak vele, inkább a Ferraritól távozó, Red Bull-os múlttal rendelkező Carlos Sainzot szerzik meg, persze más kérdés, hogy a színfalak mögötti hatalmi harc miatt Verstappen távozása sem zárható ki, ami – a kontinuitás kedvéért – gyakorlatilag bebiztosítaná, hogy Perez maradjon az alakulatnál, és legfeljebb mellé hoznának valakit.

A mexikói pilótát az elmúlt szezonokban inkább kritizáló motorsportfőnök, Helmut Marko most elég megengedően beszél róla, egyetlen területen szeretne csak javulást látni tőle.

„Sainz formája tényleg lenyűgöző, de ne feledjük, hogy Perez is szépen szerepelt az idei három futamon. Melbourne-ben csak a padlólemez sérülése és a gumikopás miatt volt hátrébb. Az egyetlen gyenge pontja a kvalifikáció, ha azon tud javítani, nem kell a lecserélésével foglalkoznunk. A hangulat jó a csapatnál, ő is komfortosan érzi magát itt” – nyilatkozta az osztrák Laola1-nek Marko.

Jó kérdés, hogy mennyire relevánsak még a 80 éves szakember nézetei, ugyanis az elmúlt egy-két hétben arról lehetett hallani, hogy az energiaital-gyártó thaiföldi alapítója és 51%-os többségi tulajdonosa, a Yoovidhya család szeretné átvenni a Red Bull teljes, globális irányítását, beleértve a Forma-1-es programot is, ahol ők maradéktalanul támogatják Christian Hornert.

Ha ez megvalósulna, Verstappen és Marko is távozhatna, az ausztriai cégvezetés pedig legalábbis háttérszereplővé fokozódna le.

„Ami a thai tulajdonosokat illeti, számukra minden egyértelmű. Hogy lesz-e valami folytatás [a Red Bull belső ügyeit illetően], arról fogalmam sincs. Összetett ügy ez, nehéz átlátni.”

„A saját helyzetemet illetően mindig vannak beszélgetések, tárgyalások. Az én közvetlen főnököm Oliver Mintzlaff [az osztrák a Red Bull GmbH. vezérigazgatója]. De most vannak fontosabb kérdések is, mint hogy mi lesz velem. Én nem is igazán beszélek Yoovidhyával, a kommunikáció a jogászunkon keresztül zajlik” – magyarázta Marko.