Annak ellenére, hogy teljesen más kép rajzolódott ki a szabadedzések alapján, a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj magyar idő szerint szombat kora reggeli időmérő edzésén folytatódott Max Verstappan sikersorozata: a holland a Q3-ban kapcsolt rá igazán, így zsinórban negyedjére, karrierje során pedig a 35. alkalommal szerezte meg az első rajtkockát.

Az első három helyezettel a Forma-1-es pilótából lett kommentátor, Martin Brundle fia, a szintén autóversenyző Alex Brundle készítette az interjúkat az ausztrál időmérő után.

„Kissé váratlanul ért a mai, de nagyon elégedett vagyok a Q3-mal. Mindkét köröm nagyon jó, egyúttal élvezetes is volt. Eddig korántsem tűnt ennyire egyértelműnek a hétvége, de odaértünk a végén, aminek nagyon örülök” – nyilatkozta Verstappen, a holland azonban arra számít, hogy nem maradnak kihívó nélkül a futamra. „A Ferrari gyorsnak tűnik a hosszú etapokon, szóval az még kérdőjeles, mire számíthatunk tőlük holnap. Azt hiszem, izgalmassá tehetik a versenyt” – tekintett előre.

A háromszoros világbajnok mellől Carlos Sainz rajtolhat az első sorból, aki alig két héttel a vakbélműtétje után térhetett vissza. A spanyol elismerte, ő is alig hitte el, hogy Melbourne-ben újra versenyezhet, miután kihagyta a Szaúd-arábiai Nagydíjat.

„Nehéz volt az elmúlt néhány hét, sok napot töltöttem az ágyban, miközben vártam a pillanatra, hogy egyáltalán tudjam, itt lehetek-e ma” – kezdte a Ferrari spanyolja. „Szinte el se hittem, hogy végül összejött ez a hétvége, most pedig itt lehetek az első sorban. Nagyon örülök, ahogy annak is, hogy megszorongathatjuk a Red Bullt ezen a hétvégén. Tegnap még egy kicsit be voltam rozsdásodva a nap elején, de megtaláltam a tempót, és jól érzem magamat az autóban.”

„Nem fogok hazudni, még most sem a legkényelmesebb, amikor az autóban ülök, de meg tudom csinálni. Bár sok kellemetlenséggel jár és vannak furcsa érzéseim, amíg nincsenek fájdalmaim, tudom nyomni” – tette hozzá.

Eközben Sergio Pérez több mint három és fél tizedmásodperccel volt lassabb a csapattársánál, így meghiúsult az első sor a Red Bull számára. A mexikói az autóból kiszállva egyetértett abban, hogy nem sikerült kihoznia a maximumot a szombati napból. „Egy kicsit több volt ebben. Már az első szektorom nem sikerült valami jól, már az első kanyarban veszítettem 1-1,5 tizedmásodpercet. Látva azonban, hogy milyenek voltunk a hétvégén, ennek is örülök” – értékelte a teljesítményét.

Verstappenhez hasonlóan Pérez is arra számít, nem lesz könnyű dolguk vasárnap. „Úgy gondolom, holnap meg kell küzdenünk a Ferrarikkal meg a többiekkel is. Hatalmas gumikopás várható, így most a rajtpozíció kisebb jelentőséggel bír” – tért ki a várakozásokra.

Magyar idő szerint vasárnap hajnali 5 órakor kezdődik az 58 körös Ausztrál Nagydíj.