Carlos Sainz két héttel ezelőtt, a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj kezdete előtt betegedett le, és bár a csütörtöki edzésnapon még részt vett Dzsiddában, a Ferrari spanyol pilótáját pénteken már vakbélgyulladással kellett műteni.

Sainz helyére péntekre az angol Oliver Bearman ült be, aki szépen teljesített, a szombati versenyen – melyet Sainz már a garázsból figyelt –, a 7. helyet hozta. Az angol ifjonc a most következő Ausztrál Nagydíjra is elutazott, ám a terv az, hogy Melbourne-ben már a spanyol vezet.

„Úgy érzem, készen állok. Minden tőlem telhetőt megtettem a felépülésért. El sem tudják képzelni, micsoda logisztikát kívánt, miket kellett tennem, hogy kész legyek erre a fordulóra. Elégedett vagyok a haladással, most már itt az idő, hogy beüljek az autóba, és lássam, hogyan érzem magam” – nyilatkozta a csütörtöki sajtónapon, utalva arra, hogy azért még mindig nem garantált a szereplése.

Sainz elismerte, hogy a lábadozás miatt nincs csúcsformában, inkább csak reméli, hogy jól megy majd a melbourne-i hétvége.

„Nem leszek 100%-os formában, hiszen tíz napig az ágyat nyomtam, és nem edzettem, nem szimulátoroztam, nem a szokásos módon készültem a versenyhétvégére. De ha versenyzésre alkalmas állapotban leszek, nem lesznek fájdalmaim, bármely más tüneteim, akkor így is erős hétvégét rakhatok össze, a cél a Red Bull elleni küzdelem” – magyarázta.