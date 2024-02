A lenyugvó nap utolsó sugarainál, a reflektorok fényei alatt, 17 Celsius-fokos levegő- és 23 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a 2024-es Forma-1-es világbajnokság első fordulója, a Bahreini Nagydíj a második szabadedzéssel.

Elsőként a sauberes Csou Kuan-jü gurult ki a pályára, majd követték az Alpine-ok, a McLarenek és a többiek is. A pénteki kvalifikációra és a vasárnapi futamra sokkal jobban hasonlító körülmények között indult az igazi hétvégi felkészülést.

Többen rögtön lágy gumikon kezdtek, a mercedeses Lewis Hamilton elképesztő, 1:30,751-es körrel nyitott, ezzel nyolctizedet adott a ferraris Charles Leclerc-nek.

Cars on track again 🙌 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/eydgusyn0u

Jó 20 után már többen is igen közel kerültek Hamilton idejéhez, a ferraris Carlos Sainz mindössze 18, a mclarenes Oscar Paistri 33 ezredre volt tőle. Félidőnél a Red Bull-os Max Verstappen is gyors etapot kezdett, de elsőre csak szűk fél másodpercre tudta megközelíteni Hamiltont.

Egy-két perccel később George Russel körének köszönhetően 1-2-be került a Mercedes, Verstappen csak a 6., Sergio Perez a 10. volt.

Az edzés utolsó harmadában a csapatok hosszabb etapokra váltottak, ezek alapján azért a Red Bull cseppet sem tűnt versenyképtelennek, sőt – persze az üzemanyag-mennyiségeket, motorbeállításokat csak az érintettek ismerhetik.

Ahogy az első gyakorlás, úgy a mostani is rajtszimulációkkal zárult.

Not long to wait until they line up for real 🤩#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Ydw49z7ege

