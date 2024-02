Napos, de igen szeles időben, 20 Celsius-fokos levegő- és 36 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2024-es Forma-1-es világbajnokság első fordulója, a Bahreini Nagydíj első szabadedzése.

A szahíri bokszutcai lámpa zöldre váltása után szinte mindenki azonnal a pályára gurult – bár a múlt héten ugyanitt töltöttek három napot teszteléssel, az akkori tanulságok gyakorlatba való átültetése, az azóta elkészült új alkatrészek kipróbálása miatt minden perc értékes volt.

Mivel a pénteki időmérő és a szombati futam is esti körülmények között zajlik majd, a mostani eredmények nem feltétlenül reprezentatívak a hétvége folytatását illetően, azért így is meglepő a 60 perc végére kialakult sorrend.

Max Verstappen sets the early pace but…

📻 “Everything is ****** miles off” says the Dutchman#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LFeKnhot8Z

— Formula 1 (@F1) February 29, 2024