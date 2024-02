Csütörtökön – igen, csütörtökön, erről egy kicsit lejjebb – megkezdődik a 2024-es Forma-1-es világbajnokság, a szezon indulása előtt áttekintjük, mi változott idénre, hogyan alakul a naptár, milyen érdekességekre számíthatunk az idei évben.

Rekordnaptár – ’24-re 24 forduló

A Forma-1 az elmúlt pár évben próbálkozott már 23 fordulós szezonokkal, de ilyen-olyan okokból mindig estek ki futamok, idén azonban még emelik is a tétet: ha minden jól megy, 24 hétvégén figyelhetjük majd a csapatok és pilóták küzdelmeit.

Az idény Bahreinben indul, ám ott, majd a következő héten, Szaúd-Arábiában is rendhagyó menetrenddel. Míg évtizedeken keresztül kvázi kőbe volt vésve, hogy az F1-es verseny kedvéért vasárnap délután kettőre kell a lelátóra, vagy otthon a tévé elé ülni, az elmúlt években lett ebből 15 óra, 15.10, 16 óra, sőt, tavaly Las Vegasban ottani i már szombat éjjel vágtak neki a futamnak. Idén három szombatos forduló jön.

A jövő héten kezdődő muszlim böjti hónap, a ramadán miatt a dzsiddai versenyhétvégét csütörtök-péntek-szombatra húzták előre, a logisztika megkönnyítésére pedig az első állomáson, Bahreinben is így tesznek. Ha nem akarunk lemaradni a futamokról, szombaton kell tévé elé ülnünk! A tavaly debütált új Las Vegas-i Nagydíj szintén szombaton lesz – igaz, nekünk már vasárnap reggel.

Visszatér a koronavírus-járvány beindulása óta hiányzó Kínai Nagydíj, ezzel párhozamosan a Japán Nagydíj tavaszra költözik – Szuzuka és Sanghaj adja a 4-5. fordulót. Baku épp az ellenkező irányba mozdul: a japán forduló helyét elfoglalva szeptemberre került. Tavaly árvíz miatt elmaradt, de idén újra megpróbálkoznak az Emilia-romagnai Nagydíj megrendezésével Imolában. Az idény december 8-án zárul majd az Abu-dzabi Nagydíjjal.

2024-ben is hat hétvégén lesz sprint, ám megint új bonyolítási rendszerben. Míg tavaly a sprint időmérője és a verseny is szombatra esett, ezúttal péntekenként egy szabadedzés után következik a sprint kvalifikációja, míg maga a sprintfutam a szombati nap első eseménye lesz, aznap délután pedig a vasárnapi nagydíj időmérőjét tartják majd. Sprintet 2024-ben Kínában, Miamiban, Ausztriában, Austinban, Sao Paulóban és Katarban rendeznek.

Előbb nyílik a DRS

Az erőforrások idénre is maradnak az egy évtizede bevezetett 1,6-os turbós hibridek, ahogy az aerodinamikára, a kasztnira vonatkozó előírások sem változtak, ezzel együtt azért lesz néhány műszaki és sportújítás.

Ami versenyzést illeti, a sprintekre vonatkozó tavalyi változtatást átvezetik a rendes nagydíjakra is, azaz az idei évtől a rajtot/újraindítást követően a negyedik helyett már a második tiszta versenykörben nyitható lesz a DRS, azaz a hátsó szárny.

Biztonsági okokból az idei autókon meg kellett erősíteni a bukókeretet.

Lazítottak és szigorítottak is a tesztelésre vonatkozó előírásokon: a forgatási napokon eddig a csapatok évente két napon, alkalmanként 100-100 km-t tehettek meg az aktuális modellel, idénre 200-200 km-re növelték a távot. Szigorúan nézik azonban a régebbi autók bevetését: mivel idei évtől elérhetővé vált 2022-es modellek koncepciója alapvetően megegyezik az ideiekkel, azokat csakis olyan alkatrészekkel lehet pályára küldeni, melyeket vagy hivatalos teszten vagy versenyhétvégén már bevetettek. Fű alatt nem lehet fejleszteni.

2026-ban jön az újabb nagy szabályváltozás az új erőforrásokkal, ám az arra való felkészülést is korlátozták: a ’26-os modelleken idén még nem dolgozhatnak a csapatok.

Súlyos pénzbírságok: 2024-től a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenyfelügyelői akár 1 millió eurós pénzbüntetést is kiszabhatnak a versenyzőkre – ez a korábbi maximális összeg négyszerese.

A csapatok fellebbezési lehetőségeit megkurtították: az adott esemény (verseny) után 14 nap helyett már csak 96 óra, azaz négy nap áll majd rendelkezésre a felülvizsgálati kérelem beadására, ráadásul illetéket is kell fizetni.

„Új” csapatok, új színek

2024-re két csapat nevet, identitást váltott. Az annak idején Toro Rossóként alapított, 2020-tól négy idényen keresztül AlphaTaurinként működött kisebbik Red Bull-alakulat idénre Visa CashApp RB néven fut, a közvetítésekben simán az „RB”-t kell figyelni. A VCARB 01 névre hallgató modelljük kék-fehér-króm-piros festést kapott, a Toro Rosso késői fényezéseit idézve.

2017 óta Alfa Romeóként szerepelt a svájci Sauber, ám az olasz autómárka elbúcsúzott, és mielőtt 2026-ban az Audi venné saját nevére a hinwilieket, a főszponzorok, az online szerencsejátékos Stake és a streamingszolgáltató Kick adják az új arculatot. Az autó fekete-almazöld lett.

A 2024-es autók – kattints a képre, galéria nyílik!

Nagy változás a Forma-1 közvetítésében 1 /13 Red Bull RB20 (Getty Images) Red Bull RB20 (Getty Images) Fotó megosztása: 2 /13 Ferrari SF-24 (Getty Images) Ferrari SF-24 (Getty Images) Fotó megosztása: 3 /13 Mercedes W15 (Getty Images) Mercedes W15 (Getty Images) Fotó megosztása: 5 /13 McLaren MCL38 (Getty Images) McLaren MCL38 (Getty Images) Fotó megosztása: 6 /13 Aston Martin AMR24 (Getty Images) Aston Martin AMR24 (Getty Images) Fotó megosztása: 7 /13 Alpine A524 (Getty Images) Alpine A524 (Getty Images) Fotó megosztása: 9 /13 Williams FW46 (Getty Images) Williams FW46 (Getty Images) Fotó megosztása: 10 /13 Visa CashApp VCARB01 (Getty Images) Visa CashApp VCARB01 (Getty Images) Fotó megosztása: 11 /13 Stake F1 Team Kick Sauber C44 (Getty Images) Stake F1 Team Kick Sauber C44 (Getty Images) Fotó megosztása: 13 /13 Haas VF-24 (Getty Images) Haas VF-24 (Getty Images) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

2024-ben egyébként érdemes lesz figyelni a Saubert illető híreket, ugyanis lehet, hogy dugába dől az audis átvétel, és már arról is hallani, hogy a saját jogon beszállni kívánó, de az F1 vezetése által elutasított amerikai Andretti vásárolhatja be magát hozzájuk.

Jön a legbolondabb silly season?

Ugyan 2023-ról 2024-re semmilyen versenyzői mozgás nem történt, idén egészen őrületes lehet a pilótapiac. Tucatnyi pilóta szerződése fut ki, tulajdonképpen csakis a Red Bull-os Max Verstappen, a ferraris Charles Leclerc, a mercedeses George Russell és a McLaren-páros helye tűnik biztosnak.

Miután Lewis Hamilton „ledobta az atombombát”, bejelentette, hogy 2025-től a Ferrarinál vezet majd, óriási helyezkedés jöhet. Olyan nevek lesznek a piacon, mint Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, a Red Bull és a Mercedes üléséért hatalmas verseny, helyezkedés lehet, hogy a többi pilótáról, csapatról ne is beszéljünk.

Hónapokra el leszünk látva hírekkel, spekulációkkal.

Új főnökök

Kezdjük a biztosakkal: az amerikai Haas január elején menesztette az alapítás óta velük dolgozó, a netflixes Drive to Survive-nak köszönhetően sztárrá vált Günther Steinert, helyére a korábbi vezető mérnök, Komacu Ajao került. Az AlphaTauritól nyugdíjba ment a szintén a kezdetek óta irányító Franz Tost, az osztrákot az annak idején a Minardinál/Toro Rossónál, az FIA-nál és a Ferrarinál is dolgozó Laurent Mekies váltja. A 2023 nyári „mészárlást” követően az Alpine-nál is véglegesítették a felállást: az akkor ideiglenes csapatvezetővé kinevezett Bruno Famin kapta az állandó megbízást.

Még semmi sem dőlt el, de könnyen lehet, hogy 19 év, számtalan futamgyőzelem, hét egyéni és hat konstruktőri cím megszerzése után távozik a Red Bull-os Christian Horner. A brit szakember ellen munkahelyi visszaélési vádak merültek fel, folyik a belső vizsgálat. Ha vétkesnek találják, az F1 pillanatnyilag legrégebb óta dolgozó csapatfőnöke bukik meg. Helyére talán a csapat sportigazgatója, Jonathan Wheatley lehet a legesélyesebb.

Ki lesz a nyerő?

Múlt héten Bahreinben lezajlott az egyetlen, háromnapos előszezoni tesztelés. A teszteredményeket mindig fenntartásokkal kell kezelni, ám az tény, hogy a legjobb időket a ferrarisok, Charles Leclerc és Carlos Sainz, valamint a mercedeses Russell hozták, ám az is tény, hogy lágyabb gumikon (C4).

A Red Bull csak a szezonnyitól leglágyabbnak számító Pirelliket (C3) használta a tesztelésen, elemzők szerint továbbra is Verstappenék – amúgy a tavalyi Mercedes koncepcióját kölcsönző, vadonatúj – autója lehet a leggyorsabb egy körön.

A Szahírban látottak alapján a Ferrari lehet a legközelebbi kihívó, de Mercedesnél is bizakodóak, arról beszéltek, hogy az elmúlt két szezon útkeresései után sokkal kiszámíthatóbb autót, „jó alapot” hoztak össze. A McLarent műszaki hibák hátráltatták a teszten, és a kommunikációjuk alapján is így tűnik, az idény elején nem lesznek olyan közel a Red Bullhoz, mint a 2023-as szezon vége felé. Az Aston Martin ezúttal nem produkált olyan ugrást, mint egy évvel ezelőtt, de gyaníthatóan most ott lehetnek valahol a Red Bull mögötti szoros négyesben.

A csütörtöki edzéseken, a pénteki időmérőn, na és főleg a szombati Bahreini Nagydíjon jobb képet kapunk majd. A kvalifikáció pénteken magyar idő szerint 17 órakor, az év első Forma-1-es nagydíja szombaton 16 órakor kezdődik majd.