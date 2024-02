Mint ismeretes, csütörtök este, a Red Bull 2024-es autójának bemutatóján állt először a nyilvánosság elé Christian Horner azt követően, hogy belső vizsgálatot indítottak ellene. A Red Bull csapatfőnökét még a téli szünetben vádoltak meg azzal, hogy nem megfelelően viselkedett a csapat egyik női alkalmazottjával, de Horner tagadta az ellene felhozott vádakat.

Azóta a De Telegraaf további konkrétumokat közölt Horner ügyével kapcsolatban: az 50 éves csapatvezetővel szemben szexuálisan helytelen magatartás a vád – szemlézte a holland lap értesüléseit a RacingNews365.com. Azt állítják, hogy Horner huzamosabb ideig küldött szexuális irányultságú üzeneteket az alkalmazottjának, aki az üzenetek elmentett másolatával ügyvédhez, aki pedig az ügyet vizsgáló külső szakértőhöz fordult.

A De Telegraaf beszámolója szerint amikor február elején kipattant az ügy,

Horner – az ügyvédjein keresztül – egy napon belül felvette a kapcsolatot a beosztottjával, és 760 ezer eurót, átszámítva 295 millió forintot ajánlott fel neki, hogy „csendes” keretek között simítsák el a kialakult helyzetet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Red Bull eddig hivatalosan csak a „nem megfelelő” magatartás, valamint a belső vizsgálat tényét kommunikálta.

Az F1-Insider.com úgy tudja, hogy a Red Bull mögött álló, thaiföldi többségi tulajdonos pillanatnyilag kitart Horner mellett, így elbocsátani, de még csak felfüggeszteni sem hajlandó. „Ausztriában dühösek és csalódottak emiatt” – jegyzi meg a német lap, arra utalva, hogy a Red Bull 49 százalékos tulajdonosa, Mark Mateschitz, a 2022 októberében elhunyt alapító, Dietrich Mateschitz fia a bizalmasaival együtt attól tart, hogy Horner esete alapjaiban határozhatja meg az energiaitalgyártó cég jövőjét.

További aggályokat vet fel, hogy a belső vizsgálat lebonyolításával megbízott külső ügyvédet valójában a thaiföldiek fogadták fel, így a függetlensége megkérdőjelezhető. Miután február 8-án, vagyis múlt hét pénteken – szünetekkel együtt – csaknem 8 órán át tartott Horner meghallgatása, a megbízott ügyvédnek le kellett volna adnia egy zárójelentést. Ezt azonban nem tette meg, helyette szabadságra ment, és telefonon sem lehetett elérni – a Red Bullnak meggyőződése, hogy a szakember „tudatosan” tűnt el.

A német lap azt is kiderítette, hogy mielőtt a De Telegraaf nyilvánosságra hozta volna a cikket, a bizonyítékokat, azaz a fényképeket, az e-maileket, valamint a „világos tartalmú” SMS-eket egy jogásszal is ellenőriztette. Az ilyenkor természetes elővigyázatosság okára a Motorsport-Total.com cikke világít rá, miszerint Horner máris jogi lépéseket tett az ügyét kiteregető holland újság ellen. Bár több közeli forrás is vitatta az információ hitelességét, állítólag felajánlották Hornernek, hogy „arcvesztés nélkül, önkéntesen” is lemondhat, aki viszont nem élt a lehetőséggel, hogy „egészügyi okokra” hivatkozva távozzon a pozíciójából.

Úgy tudni, a jelenleg betegszabadságát töltő női alkalmazott az angliai bíróságon terelheti jogi útra a Horner-ügyet. Az F1-Insider.com szerint már be is nyújtották a keresetet.