Február 15-e nem csak azért volt izgalmas a Red Bullnak, mert bemutatták 2024-es Forma-1-es autójukat, az RB20-at. Nyilvánosság elé állt csapatfőnökük, Christian Horner is, akit megvádoltak a téli szünetben azzal, hogy nem megfelelően viselkedett egy női alkalmazottjával.

Az ügy részleteiről továbbra is csak félinformációk terjednek, mindenesetre a Red Bull nagyon komolyan kezelte a helyzetet. Belső vizsgálatot kezdeményeztek, ráadásul azt egy külső szakértő végezte – talán még végzi most is. Az energiaitalosok személyes autóprezentációját követően természetesen ezzel a témával is szembesítették a csapatfőnököt.

„Először is elutasítom az ellenem felhozott vádakat. Átmegyek ezen a folyamaton, amit tiszteletben tartok. Természetesen ez eltereli a csapat figyelmét, de együtt vagyunk. a megszokott módon dolgozunk, készülünk az előttünk álló szezonra” – mondta Horner.

A brit szakember hozzátette, teljes támogatást élvez a Red Bull tulajdonosai felől – mind osztrák, mind thaiföldi részről. „Egy csapat vagyunk, egy csoport. A részvényesek elképesztően támogatóak voltak.”

Arra a kérdésre, hogy ő-e a megfelelő ember a csapat vezetésére, kifejezetten határozottan válaszolt. „Abszolút. Húsz éve ezt csinálom, nincsenek kétségeim.”