A McLaren már jó néhány éve maga mögött hagyta a 2010-es évek második felében látott vergődését, az elmúlt szezonokban összejött egy-egy dobogó, sőt, 2021-ben, Monzában egy futamgyőzelem is, ám az igazi áttörést a 2023-as szezon jelentette.

Annak ellenére, hogy a patinás csapat a tavalyi idényt a mezőny egyik, ha nem egyenesen a legrosszabb autójával kezdte, a szezon közepi fejlesztéseknek köszönhetően szárnyalni kezdtek, a Red Bull mögött a második erővé váltak. Ennek fényében a McLaren száméra vízválasztó lesz a 2024-es szezon, most derül ki, hogy képesek-e folytatni a fejlődést, valóban az élmezőny stabil szereplőivé válnak-e.

Az eszköz ehhez az MCL38-as lesz – tavaly az alapítás évfordulójára az MCL60-as számot használták, de a 37-es átugrásával most folytatják a bevett nómenklatúrát –, melyet szerda délelőtt lepleztek le hivatalosan.

Az MCL38-ast a tavaly is alkalmazott pilótapáros, azaz a januárban újabb több évre szóló hosszabbítást aláíró angol Lando Norris, valamint a 2023-ban bemutatkozott, óriási ígéretnek látszó ausztrál ifjonc, Oscar Piastri vezeti majd.

„Izgatottan mutatjuk be ma az MCL38-ast, hogy aztán első alkalommal a pályára is küldjük még a nap folyamán. Idén szeretnénk a tavalyi lendületre építkezni, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a többi csapat 2024-es autója is fejlődést jelent majd. A versenyhétvégék előtt még bőven lesz dolgunk, egyebek mellett a bahreini teszten futtatjuk majd meg az autót. A csapat jó munkát végzett a télen, bizakodóak vagyunk, hogy rögtön jól mennek majd a dolgok. Számos újítás került az autóra, de a most bemutatott verzión még nincs ott minden, amit szerettünk volna megvalósítani. Mostantól azokra koncentrálunk majd az idény közbeni fejlesztési munkánál” – mondta a csapatfőnök, Andrea Stella a bemutató kapcsán.

Az új autót a mai napon Piastri terelgeti a silverstone-i pályán, a forgatásba csomagolt bejáratáson, míg Norris a jövő héten zajló tesztelésen vezeti majd első ízben az MCL38-est.

