Napokkal azután, hogy hivatalossá vált Charles Leclerc szerződéshosszabbítása, újabb bejelentetést tett a Ferrari: a maranellói istálló szombati közleménye szerint a 2024-es szezonra tartalékversenyzővé léptették elő akadémistájukat, a második Forma-2-es szezonjára készülő Oliver Bearmant.

Bearman már a harmadik tartalékversenyző a Ferrari kötelékében, azonban Antonio Giovinazzi és Robert Svarcman éves programot fut az idén az olasz márka hiperautó-programjában az endurance-világbajnokságon (WEC). Ami a 18 éves brit versenyzőt illeti, eddig ígéretesen alakult a pályafutása: 2021-ben egyszerre nyerte meg a német és az olasz F4-es bajnokságot, egy évvel később pedig harmadikként zárta a bemutatkozó F3-as idényét. Tavaly léphetett fel a Forma-1 előszobájába, ahol négy győzelemmel hatodik lett.

Új szerepet kap a Ferrarinál Charles Leclerc öccse, Arthur is, akinek kapcsán az előző év végén jelentették be, hogy a továbbiakban nem lesz a pilótanevelő-program tagja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Ferraritól is menesztették a monacóit, ellenkezőleg: a mostani idényben fejlesztőpilótaként számítanak rá az F1-es csapatban, a főként szimulátoros munka mellett pedig az olasz GT-sorozatban fog versenyezni.

Ezzel együtt azt is megerősítették, hogy a jövő heti, háromnapos Pirelli-teszten az állandó versenyzők mellett Bearmant és a fiatalabb Leclerc-fivért is bevetik, akik a csapat 2022-es autójával gyűjthetik a kilométereket.