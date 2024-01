A McLaren még tavaly csábította el a Red Bull korábbi technikai igazgatóját, Rob Marshallt, akinek kulcsszerepe volt a Red Bull sikereiben az elmúlt 17 évben. Marshall május óta a kötelező kényszerpihenőjét töltötte, de januártól már hivatalosan is a McLaren alkalmazottja.

A McLaren már Marshall szakértelme nélkül is nagyon erős volt az előző szezon második felében, Christian Horner Red Bull-csapatfőnök szerint mostantól még veszélyesebbek lesznek a wokingiak.

„A McLarennek nagyszerű második féléve volt, többször is előfordult, hogy ők voltak a legközelebbi riválisaink” – fejtegette Horner. „Megerősítették a csapatukat, Rob is értékes szerzemény, de persze nem csupán egy emberről van szó. Landóval és Oscarral nagyon is komoly tényezők lehetnek idén.”

A McLaren nemcsak a Red Bulltól, hanem a Ferraritól is elcsábított egy elismert szakembert tavaly, David Sanchez is ezen a héten kezdi a munkát Wokingban. A két új igazolás Peter Prodromouval vezeti majd a McLaren technikai részlegét.