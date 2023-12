Max Verstappen számos rekordot megdöntve, példátlan fölénnyel győzött a 2023-as Forma-1-es idényben, de a fiatal – még mindig csak 26 éves! – és fitt szupersztár is megérezte a 22 fordulós szezont.

„Abu-Dzabi után néhány napig nagyon beteg voltam, még mindig a felépülésnél járok” – árulta el a háromszoros világbajnok a Talking Bull podcastben. „Utazgatni is kellett, nyilván az sem segített” – utalt arra, hogy a szezonzárót követően több megjelenése is volt, egyebek mellett az FIA bakui díjkiosztóján.

A holland azt is elmondta, hogy egy időre igyekszik teljesen kizárni az F1-et az életéből, még versenymérnöke, Gianpiero Lambiase e-mailjeire sem válaszol.

„De most lesz két szép hetem, amikor kikapcsolhatok, nem kell e-maileket olvasnom, nem kell az F1-gyel foglalkoznom. Az az igazság, hogy már elnézést is kellett kérnem a mérnökömtől, mert három levelet is küldött a következő szezonnal kapcsolatban, én pedig nem válaszoltam. Ma találkoztunk, igyekeztem kiengesztelni. Tudják, milyen a kapcsolatunk, igazi férfiszerelem” – viccelődött.

Bár most jól jön a téli szünet, a rekordokkal, a sportág történetével nem igazán törődő Verstappen is megérezte, mit is produkált idén a Red Bull-lal.

„Egyértelműen örömmel fogadom a szünetet, de Abu-Dzabiban, a dobogón állva azért egy kicsit beütött, miket is értünk el idén. Kicsit sajnáltam, hogy végleg ki kellett szállnom az RB19-esből” – ismerte el.