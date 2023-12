Még egy hónapja sincs, hogy Abu-Dzabiban megrendezték az idei utolsó Forma-1-es futamot, Max Verstappen máris megunta a tétlenséget. A portugáliai Portimaóban egy Ferrarival tesztelt – igaz, nem F1-essel.

Verstappen a DTM-ben versenyző Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3-asával ment néhány kört. Ez a csapat erősen kötődik Verstappenékhez, különös tekintettel arra, hogy a Verstappen.com Racing partnere.

Great to be out on track again, testing with @VerstappenCOM Racing 💪 Good times ☝️ pic.twitter.com/VyXcVx3zfd