A ferraris Carlos Sainz komoly fegyverténnyel büszkélkedhet: a 2023-as idényben a Red Bull versenyzőin kívül Forma-1-es nagydíjon kizárólag ő tudott győzni.

Az évek során jó elemzőképességről, stratégiai-taktikai érzékről tanúbizonyságot tett spanyol egy interjúban most azt is elárulta, hogy a riválisok fedélzeti kamerás felvételeit is nagy figyelemmel vizsgálja, ahogy azt is elmondta, kiktől igyekszik „lesni”, tanulni.

„Úgy gondolom, a különböző pilótáktól mindig lehet különböző dolgokat látni a belső kamerás felvételeken. Hogy őszinte legyek, nyilván mindig megnézem Max Verstappent, hiszen általában ő a leggyorsabb, aztán igyekszem megközelíteni, amit ő csinál” – nyilatkozta a spanyol DAZN-nek.

„De gyakran figyelem Lando Norrist is, hogy miket csinált a különböző pályákon, mert tudom, hogy milyen jó. Aztán Lewist [Hamilton] és George Russellt is nézem, két nagyszerű pilóta. Persze Charles Leclerc sem marad ki, ő a csapattársam, és végül Fernando Alonsót is figyelem, főleg a versenyfelvételeit” – sorolta Sainz.

Sainz tavaly és idén is nyert egy-egy futamot, az idei sikere egyértelműen a szezonja fénypontja.

„Ha egyetlen szóval kellene leírnom az évet, az Szingapúr lenne. Nagyon gyors voltam végig, még tökéletes körök nélkül is. Mindent kihoztam a helyzetből. A Q3-ban tudtam, hogy a pole is meglehet. A futamon aztán minden tökéletesen alakult, ami olyan elégedettséget ad, mint kevés más dolog. Szeretem is Szingapúrt, szóval igazán elégedett voltam a szereplésemmel.”

„A 2022-es silverstone-i győzelmem meghatóbb volt, hiszen akkor vált valóra az egyik álmom, a futamgyőzelem, míg a szingapúrinál azt éreztem, hogy sikerült mindent tökéletesen csinálnom.”

„Idén egy vagy két lehetőségünk volt megverni a Red Bullt, az egyik Szingapúrban, a másik Las Vegasban adódott. A szingapúri esélyt kihasználtuk, nem szalasztottuk el. Magamra és az egész csapatra is nagyon büszke vagyok emiatt” – tekintett vissza ugyanabban az interjúban.