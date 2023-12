Pillanatnyilag mind Charles Leclerc, mind Carlos Sainz ferraris szerződése 2024-ig szól, a monacóival még első idénye, 2019 végén hosszabbítottak öt évre, míg a Scuderiához 2021-ben érkezett spanyollal tavaly nyáron írtak alá két újabb évre.

Leclerc-t idén tavasszal ugyan a Mercedesszel is hírbe hozták, míg Sainz kapcsán sokan tényként kezelik, hogy a 2026-ban érkező Audi leendő pilótája lesz, és ennek felvezetéseként már ’25-ben a Sauberhez mehet.

A fentiekkel együtt a Ferrari-specialista olasz szakíró, Leo Turrini nemrégiben már arról írt, hogy szinte biztos, hogy mindkét versenyző marad 2024-en túl is, hamarosan jöhet a hivatalos bejelentés is, a maranellói cég elnöke, John Elkann pedig félig-meddig meg is erősítette ezt a héten egy befektetői találkozón, amikor a Scuderia pilótafelállása került szóba.

„Sainz és Leclerc? Biztosan maradnak. A mi oldalunkról egyértelműen a közös folytatásban gondolkodunk” – szögezte le.

A szándék persze egy dolog, a Forma-1-es versenyzők megtartásához Forma-1-es eredmények is kellenek, a Ferrari pedig elég hullámzóan teljesített idén (is), végül csak a konstruktőri bajnokság 3. helyén zártak – igaz, Leclerc öt, Sainz két pole-t is szerzett, valamint a spanyol volt az egyetlen, aki a Red Bull versenyzőin kívül képes volt futamot nyerni.

„Az idényünk csalódást jelent, hiszen csak a harmadik helyen zártunk. Azonban a szezon utolsó negyedében eséllyel küzdöttünk a második helyért, a Red Bull-lal is versenybe tudtunk szállni, ahogy sok pole-t is szereztünk” – értékelt Elkann.

„Ami az egyéni bajnokságot illeti, ott nem voltunk igazán versenyképesek, túl sok baleset, túl sok balszerencse ért minket. Innen kell újrakezdenünk, és még keményebben hajtanunk, hogy a következő években a pole-okat győzelmekre is tudjuk váltani és hogy a bajnoki címekért küzdhessünk.”