Fernando Alonso és Lewis Hamilton furcsa incidenst produkált a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon: amikor az Aston Martin spanyol versenyzője kerékcseréje után a mercedeses angol elé, az 5-ös kanyar, a hajtű előtt Alonso drasztikusan lassított, Hamilton a rádión azonnal jelezte is, hogy a veterán „büntetőfékezett” előtte.

Az esetet a versenyfelügyelők vizsgálat alá vették, de végül következmény, büntetés nélkül lezárták.

Szemre valóban ijesztő volt a „büntetőfékezés”, Hamilton utólag, a médiának nyilatkozva is felpanaszolta:

„Padlógázon mentünk, 300-400 méterre a kanyartól, 290-nel mentem, ő meg hirtelen durván lassított előttem” – mondta.

Alonso láthatóan a DRS-zónával akart trükközni a lassítással szerette volna maga elé engedni a riválist, hogy aztán visszaelőzze. Nem új dolog, a taktikusabb versenyzőktől jó néhányszor láttunk már ilyesmi, maga Alonso a 2013-as Kanadai Nagydíjon sikeresen be is ugratta így Hamiltont. A szezonzárót követően védekezésként fel is hozta ezt:

„2012-ben [sic!] Kanadában is játszottuk ezt. Szóval az akkori epizód után az 5-ös kanyar előtt most megint megpróbáltam átadni a DRS-t. Mindkét esetben én jártam jól. Szóval nincs ezzel gond” – magyarázta.

„Lewis nyilván okos, jól érti a Forma-1-et, nagyon tapasztalt. De én még tapasztaltabb vagyok” – tette hozzá.