Lezajlott az év utolsó harmadik szabadedzése a 2023-as Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson George Russell lett a leggyorsabb a Mercedesszel, megelőzve a McLaren párosát, Lando Norrist és Oscar Piastrit.

A csapatok és pilóták számára folytatódott a nem ideális felkészülés: a napfényes edzésen uralkodó körülmények nem feleltek meg a villanyfényes időmérőn és a futamon később tapasztalható kondícióknak. Azért valamilyen kiindulási pontot mégis szolgáltatott a 29 Celsius-fokos levegőjű, 44 fokos aszfaltú Yas Marina versenypálya, főleg azok után, hogy az első gyakorlást a fél mezőny kihagyta, a másodikon pedig az idő bő fele piros zászló alatt ketyegett.

Ennélfogva az aktivitás is fokozottabb volt, de ezzel együtt érződött az évzáró hangulat is. Carlos Sainz például az aktívabbak között volt azok után, hogy a Ferrariját újjá kellett építeni balesetét követően.

A főszerep a lágy gumiké volt, kivéve a két Ferrarit, akik a közepeseken dolgoztak sokat már a futamra. A többiek próbáltak az időmérőre is készülni, de a hosszú etapos futások náluk sem maradtak el. Alapvetően egy nyugis, eseménymentes 60 perc volt, melyből kiderült, a Red Bull még nem érzett rá annyira a dolgokra: Max Verstappen a pénteki nap után szombaton is arra panaszkodott, hogy ugrál, pattog alatta az autója, nem is tudott a hatodik időnél jobbat összerakni.

Egy körön a Ferrarisok sem találták magukat, Charles Leclerc meg is lepődött, amikor közölték vele, hogy 6 tizedmásodpercet kapott a legjobbaktól. A monacóit Red Bull nem előzte meg, de csak az ötödik lett a végén.

Az első helyen ugyanis George Russell végzett a Mercedesszel, akit a két McLaren-pilóta, Lando Norris és Oscar Piastri követett. Alexander Albon negyedik helye a Williamsszel megsüvegelendő, de a csapat jó formáját jobban jelzi, hogy a csapattárs Logan Sargeant is befért a 8. helyre.

Az Abu-dzabi Nagydíj időmérője 15 órakor kezdődik.