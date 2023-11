Napos időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2023-as F1-es szezon utolsó versenyhétvégéje, az Abu-dzabi Nagydíj az első szabadedzéssel az 5281 méter hosszú, 16 kanyarból álló Yas Marina versenypályán.

A gyakorlás mezőnye közel sem a megszokott arcokból állt. A szabályoknak megfelelően tíz ifjoncnak is lehetőséget adtak a csapatok a tapasztalatok gyűjtésére. Egyedül az AlphaTauri párosa állt ki megszokott párosával, miközben a Red Bullnál mind Max Verstappent, mind Sergio Perezt lecserélték.

Meet our rookies taking part in Friday’s FP1 session! 👀 Including eight @Formula2 stars! 🤩 It is mandatory for all F1 teams to run rookie drivers on at least two occasions during the 2023 season#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/WOHtdxPZSz — Formula 1 (@F1) November 23, 2023

A beugrók szépen helytálltak, profin jelezték, ha valami problémájuk van vagy finomhangolnák a beállításokat – sokan panaszkodtak például, hogy a 3-as kanyarban leül autójuk alja. Egy alkalommal az Alpine-ban ülő Jack Doohan kis híján összütközött a williamses Logan Sargeanttel, aki a lehető legrosszabb ütemben húzódott félre az ausztrál tartalékversenyző elől. Az incidens miatt vizsgálat is indult.

Doohan and Sargeant getting too close for comfort 😮 Stewards will be looking at this again after the session 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/P76PUm55S5 — Formula 1 (@F1) November 24, 2023

A tény, hogy a szabadedzés mezőnyének a fele jóval kevesebb tapasztalattal rendelkezett, nagyban meghatározta az elvégzett munkákat, valamint a végső sorrendet. A Red Bullok helyett egészen más szereplőket kellett az élen keresni, míg az energiaitalosok autóit terelgető Jake Dennis, valamint Isack Hadjar inkább az ismerkedéssel, valamint a kilométergyűjtéssel voltak elfoglalva.

A valós erősorrendet az is árnyékolta, hogy az edzés nappal zajlott. Az időmérő, illetve a futam naplementekor kezdődnek és már villanyfénynél érnek majd véget, így a második edzés ebből a szempontból is mérvadóbb lesz.

George and Fred are P1 and P6 as we head into the final 15 minutes of FP1. Both cars improved on that last run on the Softs, despite traffic 👊 pic.twitter.com/31Brx4G5l6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 24, 2023

Az edzés leggyorsabbja George Russell lett a Mercedesszel, mögötte szűk három tizedmásodperccel végzett az Aston Martin tartalékja, Felipe Drugovich. Daniel Ricciardo futotta a harmadik leggyorsabb időt az AlphaTaurival, a legjobb ötbe pedig Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Lance Stroll (Aston Martin) fért még be.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 14 órától.