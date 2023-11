Naplementekor, 27 Celsius-fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a 2023-as F1-es szezon utolsó versenyhétvégéje, az Abu-dzabi Nagydíj a második szabadedzéssel. 3,5 óra alatt a pálya hét fokot hűlt, és ez a trend csak erősödött azt követően, hogy teljesen besötétedett.

A második gyakorlásra visszatért mind a tíz versenyző, aki kiülte az ifjoncok miatt az első edzést, így például a Red Bull mindkét versenyzője, a ferraris Charles Leclerc, Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) és Fernando Alonso is összeszedhették első tapasztalataikat az aszfaltcsíkról és autóik viselkedéséről.

Az utolsó kanyarból kidriftelés, valamint a 3-as kanyarban a padlólemezek leérése ezúttal is gyakori volt. Olyannyira, hogy kevesebb mint 9 perccel a kezdés után Carlos Sainz össze is törte a Ferrarit egy ilyen, az autó egyensúlyát megzavaró bucka miatt.

A romeltakarítás rövid volt, a fal helyreállítása azonban nagyon hosszú: bő 25 perc elment az edzésből, így maradt 25 perc pályaidő bepótolni mindazt, amit egy órára terveztek a csapatok. A körözés csak 3 percig tartott: Nico Hülkenberg az első kanyar kijáratán forgott meg, a Haas hátulját pedig a belső szalagkorlátnak vágta. Jött az újabb piros zászló.

Ez a mentőakció gyorsabb volt, nem kellett TecPro-falat helyreállítani, így 16 sűrű percnek lehettek szemtanúi az edzést követők. Verstappen például nagyon nehezen viselte, hogy a Mercedes versenyzői lassan hagyják el a bokszutcát, ezért a pálya alatt átvezető alagútban centizgetve ment el mellettük.

