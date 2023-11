A 38 éves Lewis Hamilton mercedeses és Forma-1-es jövője sokáig a levegőben lógott az idén, a hétszeres világbajnok szerződéshosszabbítási tárgyalásai nagyon lassan haladtak.

Késő tavasszal az is felröppent, hogy az angol esetleg a Ferrarihoz mehet karrierje megkoronázásaként, a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner pedig most ledobta a bombát, azt állítja, Hamilton náluk is kopogtatott, mielőtt újra aláírt volna a Mercedesszel.

„Az évek során többször is tárgyaltunk Lewisszal a Red Bullhoz szerződésről. Többször is megkerestek minket az ő oldaláról. Legutóbb az idei év első felében volt érdeklődés arról, hogy részünkről lenne-e fogadókészség” – állította a brit Daily Mailnek Horner, hozzátéve, hogy Hamilton ferraris tárgyalásai ennél komolyabbak voltak.

„Személyesen is találkozott John Elkann-nal [a Ferrari elnöke – a szerk.]. Úgy tudom, komoly tárgyalások voltak, Monaco környékén lehetett ez. Egyértelműen tárgyaltak, talán Vasseurrel [Ferrari-csapatfőnök] is, de Elkann-nal biztosan” – folytatta a Red Bull-főnök.

Hamilton a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt a média képviselőinek cáfolta, hogy bejelentkezett a Red Bullnál.

„Nem, nem kerestem őket. A stábom tagjainál is körbekérdeztem, közülük sem beszélt senki a Red Bull-lal, az viszont tény, hogy ők kerestek minket. Nemrég megtaláltam a régi telefonomat, a régi számomhoz tartozót, bekapcsoltam, és természetesen több száz üzenet futott be, köztük egy Christiantól, aki azt javasolta, hogy találkozzunk a szezon végén, beszélgessünk egy kicsit” – mesélte.

„Először az új telefonomról válaszoltam neki, valamelyik versenyhétvége után, már nem emlékszem, de csak jóval később láttam az eredetileg az év korábbi pontján küldött üzenetet. Hónapokkal később. A válaszom pedig annyi volt, hogy gratulálok a nagyszerű idényükhöz, remélem, hogy a jövőben versenyben lehetünk velük, ő pedig hasonlókkal reagált” – folytatta.

A kérdésre, hogy fog-e találkozni Hornerrel a szezon végét követően egy csevejre, így felelt: „Valószínűleg nem.”

A Sky Sportsnak külön nyilatkozva Hamilton egyszerűen azt mondta a Red Bull-os felvetésről, hogy „fogalmam sincs, miről beszél Christian, szerintem csak megint igyekszik keverni a dolgokat”.