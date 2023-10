A 38 éves Lewis Hamilton eggyel ezelőtti mercedeses szerződéshosszabbítását a 2021-es szezon kezdete előtt nem sokkal írta alá, és bár ehhez képest az újabb megegyezés „villámgyorsan” megszületett, azért a 2025 végéig tartó kiterjesztés bejelentése is csak szeptember elején történt meg.

Miután 2022-t követően idén is relatíve versenyképtelen autóval kezdte az idényt, megindultak a spekulációk, hogy marad-e egyáltalán a hétszeres világbajnok az F1-ben, míg más pletykák a karrierje lezárásaként, megkoronázásaként néhány ferraris szezont emlegettek. Tavasszal az is felröppent, hogy maga az elnök, John Elkann tárgyalt Hamiltonnal a Maranellóba való átigazolásról.

Most már tudjuk, hogy ebből nem lett semmi, az angol versenyző pedig egy új, a svájci Blicknek adott interjújában most beszélt is a ferraris lehetőségről.

„Nem igazán” – felelte a kérdésre, hogy megfordult-e a fejében a csapatváltás. És hogy kapott-e ajánlatot a Ferraritól? „Soha” – állította. „Rendben, voltak alkalmi beszélgetések, sok jó embert ismerek ott. De sosem éreztem magam késznek arra, hogy Olaszországba menjek.”

Hogy akkor mi tartott olyan sokáig a Mercedesszel való megegyezésen? Hamilton azt mondta, elsősorban a promóciós, marketingfeladatok, megjelenések kapcsán „alkudozott” Toto Wolff csapatfőnökkel.

„Nem először fordult elő, hogy hosszú órákat töltöttünk megbeszélésekkel, hogy a részletekről alkudoztunk. Mindig az a mottó, hogy csütörtöktől vasárnap estig kizárólag a csapaté vagyok. De nagyon sok részlete van a promóciós tevékenységeimnek. Totóval nagyon jól megvagyunk. Mindenki tiszteli, kedveli a csapatnál, tárgyalni is könnyű vele. Ettől nagyszerű vezető” – mondta.

Miután kettejüknek sikerült megegyezniük a részletekről, még a felek jogászainak is át kellett néznie az igen terjedelmes szerződést. A kérdésre, hogy végül, az aláírás előtt még ő maga is átolvassa-e a dokumentumot, igennel felelt: „Természetesen, én is tudni szeretném, mi van benne. De manapság már több mint 200 oldal, egy rohadt regény, szóval napokig tart!”

Felmerült az is, hogy ha 2025 végén, esetleg már nyolcszoros bajnokként az F1-ből való távozás mellett döntene, visszatérne-e később bármilyen minőségben.

„Velem nem fog ez előfordulni. Ha vége, vége. Nem tudom elképzelni, hogy úgy jelenjek meg a paddockban, a garázsban, hogy nem ülök be az autóba. Persze ahogy mindig is mondtam: soha ne mondd, hogy soha! És azt sem állítottam, hogy az esetleges nyolcadik bajnoki cím azt jelentené számomra, hogy itt a vége. Persze én is csak akkor látom majd, ha ott tartunk” – magyarázta.