Lewis Hamilton legutóbb a 2021-es idénykezdet előtt hosszabbított szerződést a Mercedesszel, két évre, ám idén bizonytalanná vált a közös folytatás, a 38 éves angol és a csapat is ígérgetett már tavasz óta, de a tárgyalások csak nem akartak haladni.

Úgy tűnik, mostanra az apró részleteket is sikerült végre tisztázni, így a hétvégi Olasz Nagydíj előtt bejelentették, hogy Hamilton 2025 végéig marad a német márka versenyzője. Ugyanekkor a tavaly érkezett George Russell hosszabbítását is bejelentették, a fiatal angol szintén 2025-ig írt alá a csapattal.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 💪 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023