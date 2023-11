Az, hogy a középmezőnyből rajtolt, alapból meghatározta Lewis Hamilton versenyének alakulását a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A Mercedes hétszeres világbajnokának sűrű és eseménygazdag futama volt: még defektet is kapott, de ezzel együtt is hetedikként értékelték, a megbüntetett csapattárs, George Russell előtt.

„Kihívásokkal teli verseny volt. Kemény gumikon rajtoltam, ez trükkös volt. Kaptam egy nagy ütést hátulról valakitől, szerintem Carlos [Sainz – a szerk.] volt az. Én próbáltam nem eltalálni a többieket, akik megforogtak, vissza is estem 5-6 helyet” – mesélte a leintést követően a brit. „Utána visszazárkóztam. Remekül éreztem magam, a gumik jók voltak, a tempó erős.”

Ekkor jött azonban a defektet hozó fordulat. „Bementem a belső ívre Piastri mellé. Nem tudom, pontosan mi történt, de hátulról kaptam egy ütést. Szerintem versenybaleset volt” – mondta Hamilton. A stewardok is így látták, sem a McLaren ausztrálját, sem a Mercedes-pilótát nem büntették a mindkét autóban kárt okozó koccanás miatt.

LAP 17/50

Lewis Hamilton and Oscar Piastri make contact!

The Mercedes driver picks up a puncture and Piastri damage to his car #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SDDg5T5tfi

— Formula 1 (@F1) November 19, 2023