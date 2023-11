Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat, a Red Bull hollandja a ferraris Charles Leclerc, illetve a csapattárs Sergio Perez társaságában ünnepelt a városi pályán. A monacói nem tudta a pole-pozíciót győzelemre váltani, pedig voltak olyan szakaszok, amikor egyértelmű fölényben volt. Ám a biztonsági autós megszakítások, valamint a kemény gumikon remeklő Red Bull kicsavarták kezéből a sikert, Verstappen még egy büntetés és egy ütközés ellenére is első lett.

Az 50 körös futam helyi idő szerint szombat este, villanyfényes körülmények között zajlott, a levegő 18, az aszfalt 19 Celsius-fokos volt a rajt idején. A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a nagydíjat, leszámítva Lewis Hamiltont (Mercedes), Csou Kuan-jüt (Alfa Romeo) és Oscar Piastrit, valamint Lance Strollt (Aston Martin) és Cunoda Jukit (AlphaTauri): előbbiek kemény, utóbbi páros lágy Pirelliket szereltetett a rajthoz autójára.

A rajtot a pole-ból induló Charles Leclerc nem kapta el jól, Max Verstappen még úgy is lerajtolta, hogy a Red Bull rajtkockájára a pilótaparádén olaj folyt egy veteránautóból. Az első kanyarban többen is megforogtak a hideg aszfalton, érintett volt Carlos Sainz (Ferrari) és Fernando Alonso (Aston Martin) is. Egy kör után virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe a sok törmelék miatt, amit kihasznált Sergio Perez: a Red Bull mexikóijának első szárnyát lecserélték.

A VSC végével a harmadik kör elején folytatódott a száguldás. Verstappen vezetett Leclerc, George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas) sorrendben haladt a mezőny, de csak szűk egy körig: Lando Norris csapódott a falba úgy, hogy a McLarenen nem volt fenn a bal hátsó gumi. Esését egy megcsúszás okozta.

Jött a biztonsági autó, melyet többen is kihasználtak és kereket cseréltek. Stroll és Sainz is stratégiát váltott, a legjobb tízbe feljött ezzel Cunoda.

A száguldás a hetedik kör elején folytatódott tovább. Verstappen lerázta Leclerc-t a restartnál, ahol Oscar Piastri feljött a legjobb tízbe a talpon maradt McLarennel, majd a 9. helyre Hülkenberg megelőzésével. Hátul Perez, Alonso és Sainz csatáztak a 16-18. helyen, de Hamilton is elkezdett előrelépni a 11. hely körül.

Verstappent a 8. körben megbüntették, 5 másodpercet kapott a holland, mert a rajtnál Leclerc-t a pályáról leterelve előzte meg.

A tizedik körben Verstappen előnye 2 másodperc körül volt Leclerc-rel szemben, de még Russell, sőt, Gasly is az 5 másodperces ablakon belül volt. Mögöttük Albon és Sargeant nyugisan elvoltak, miközben Ocon, Piastri és Magnussen a hosszú DRS-szakaszokon oda-vissza előzték egymást. Hamilton ekkor már a 10. volt, feljött Hülkenberg elé. A 11. körben Cunoda a lágy gumik nyúzását megunta és megkezdte a tervezett kerékcseréket.

Hamilton és Piastri mozogtak a legjobban előre a mezőnyben, a 12. körben a 8-9. helyen haladtak. Perez is lépdelt a pontszerző zóna felé, a 12. helyen haladt. Érdekes csata alakult a dobogóért is, Russell kényszerült védekezésre az egyenesekben brutálgyors Gasly-féle Alpine ellen. Az élen stabilizálódott a 2 másodperc körüli különbség.

A 14. körre a Williamseket is utolérték, sőt, Ocon váratlan módon beugrott Sargeant mellé és el is ment az amerikai mellett. Ez nem DRS-es helycsere volt, az állítható hátsó szárnnyal Piastri és Hamilton is elment az újonc mellett. Három helyet bukott ezzel egy kör alatt.

LAP 14/50 Oscar Piastri is on a flier! 💪 The Aussie makes a lovely move past Logan Sargeant for P8 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/xZq9ziq1PO — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Leclerc a 15. körben egy másodpercen belülre került Verstappenhez képest, miközben a kör végén a beeső tempójú Russellt a bokszba hívta a Mercedes. A brit keményeket kapott, a 16. körben pedig helycsere volt az élen. Leclerc még az előtt megelőzte Verstappent, hogy az a bokszba hajtott volna – a háromszoros világbajnok le is töltötte a büntetését.

LAP 16/50 CHARLES LECLERC LEADS IN LAS VEGAS! 🤩 He re-takes the lead from Max Verstappen #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/KLgcwwqlpt — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Hamilton és Piastri összeértek, mindkettejük belesérült a kontaktba. Piastri pont ki tudott ugrani a bokszba kereket cserélni, Hamiltonnak azonban egy kört meg kellett tennie defektes gumival, ezzel sok időt és pozíciót vesztett.

LAP 17/50 Lewis Hamilton and Oscar Piastri make contact! The Mercedes driver picks up a puncture and Piastri damage to his car #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SDDg5T5tfi — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Jó sok esemény történt itt néhány kör alatt, Gasly is a bokszba hajtott, Verstappen pedig a kerékcsere után Russell mögé tért vissza, de nem volt jelentősen gyorsabb a Mercedesnél. Az eltérő taktikák miatt Leclerc 14 másodperccel vezetett Perez előtt, Esteban Ocon (Alpine) pedig a harmadik volt Lance Stroll (Aston Martin) és Sainz előtt. A mezőny nagy része ekkor kemény abroncsokat használt.

Russell némi időt vesztett a 20. kör körül, amikor a kereket még nem cserélő Csout kellett megelőznie, de ugyanezt az időt elveszítette Verstappen is. A páros ekkor a 7-8. volt, de ez az elméleti 2-3. hely volt, ha nem számolunk azzal, hogy akik előttük haladtak, többségük az első körökben, a biztonsági autó alatt cseréltek.

Leclerc a 21. kör végén ejtette meg saját kerékcseréjét. A jobb első lassan ment fel a Ferrarira, de így is a harmadik helyen folytatta a száguldást Perez és Stroll mögött. Sainz a negyedik volt, Alonso pedig Russell és Verstappen ellen védekezett az 5-6-7. helyen. Csou, Gasly és Piastri haladtak még pontszerző helyen. Hamilton defektje után csak a 17. helyen haladt.

Lap 21/50: @Charles_Leclerc pits from the lead! He moves to the Hards and rejoins P3 behind STR#LasVegasGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/yKDX9Ya8OI — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 19, 2023

Alonso tehetetlen volt a Mercedes és a Red Bull ellen, Russell és Verstappen együtt haladtak előre. Csak bő két másodpercre voltak ők Leclerc-től, igaz, ott volt köztük Sainz is a használt kemény gumijain. A spanyol könnyű falat volt a Stripen a párosnak, a 25. körre, féltávra túl is voltak rajta.

Leclerc megelőzte Strollt ebben a körben, Verstappen pedig ütközött Russell Mercedesével előzés közben. A helycsere megtörtént, a holland a negyedik volt, Russell eggyel hátracsúszott. A Mercedes oldaláról több elem is letört, a Red Bull is elhagyta a szárnyvéglapját.

LAP 25/50 RUSSELL AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT! Russell has front wing damage! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/s5dfCAqA5O — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Annyi törmelék volt az úton, hogy be kellett küldeni a biztonsági autót. Jól megkavarta ez a helyzetet: Leclerc négy körrel bokszkiállása után nem cserélt újra gumit és az élre állt, mögötte azonban sokan így tettek. A legjobb tíz sorrendje: Leclerc, Perez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Russell, Sainz. A legtöbben friss vagy majdnem friss kemény gumikon volt.

A 29. kör elején újraindult a verseny. Leclerc leszakította Perezt, inkább a mexikói védekezett Gasly ellen, azonban Piastri szemfülesen hamar felugrott a harmadik helyre. Russellt megbüntették a Verstappen-féle baleset miatt, öt másodperces időbüntetést kapott a brit. Albon javított még egy helyet az első zöld zászlós körben Stroll kárára.

LAP 29/50 PIASTRI IS UP INTO P3! 💪 The McLaren driver dives down the inside of Gasly to snatch the final podium place#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/2XhAYPAoWY — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Perez az újraindítás után hamar belerázódott az üldözésbe, Leclerc-en ott volt a nyomás. Verstappen is próbálta letolni az útról Gaslyt a 4-5. helyen. A 31. körben újra lehetett használni a DRS-t, Verstappen rögtön el is ment Gasly mellett. Egy körrel később az élen is helycsere történt, Perez vette át a Las Vegas-i Nagydíj vezetését.

LAP 33/50 CHECO TAKES THE LEAD OF THE RACE! 🇲🇽💪 The @redbullracing driver has had a phenomenal race thus far, but can he hold onto P1?#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/edYJiQe76M — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Verstappen a 34. körben már a harmadik volt, elment Piastri mellett, miközben a francia polgárháború dúlt az 5-6. helyen: Ocon és Gasly egymást gyepálta a két Alpine-ban. A meccsből ideiglenesen Ocon jött ki jobban.

Leclerc-re közeledett Verstappen, de DRS-sel próbált Perezre kapaszkodni a monacói. Ez olyan jól sikerült, hogy a 35. körben vissza is vette a vezetést! 15 körrel a leintés előtt a monacói állt az élen Perez, Verstappen, Piastri, Ocon, Gasly, Stroll, Albon, Russell és Sainz előtt.

Egy körrel később Perez mellett Verstappen is elment. A mexikói hibázgatott, így ki is esett ideiglenesen a győzelmi csatából. Holland csapattársa egy körrel később már az élen volt, Leclerc-t is faképnél hagyta.

LAP 37/50 VERSTAPPEN IS INTO THE RACE LEAD 👊 Leclerc slots back into P2, and Perez is right there in P3#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/gOFF4wVe8f — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Az élen csendesedett a helyzet, Verstappent nem tudta visszatámadni Leclerc, de a monacói igyekezett közel maradni. Csaták azonban voltak a mezőnyben, leginkább a 8. hely körül: Albon sokáig jól tartotta magát, de előtt Russell ment el mellette, majd egy elfékezéssel Sainznak és Alonsónak átadta a pontszerző helyeket.

Tíz körrel a vége előtt Leclerc egyedül maradt, Perez pedig újra előzéssel próbálkozott. Manőverét a 43. körben vitte sikerre, a monacói nagyon csúnyát hibázott egy féktávon.

LAP 43/50 LECLERC RUNS WIDE AND PEREZ IS PAST! The @redbullracing driver snatches P2 from Leclerc #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/yL39mhDrvG — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Miközben erre várt a világ, Gasly Alpine-ját Stroll, Russell és Sainz, Alonso és Hamilton is megelőzte, Piastri pedig a negyedik helyről hat körrel a leintés előtt kiállt kereket cserélni, mert még adós volt egy nem kemény gumis etappal. Ocon jött így fel a dobogó mögé.

Az utolsó körökben Hamilton és Alonso között volt még egy helycsere, de az ötödik helyért zajló Stroll-Russell csata is zajlott. Utóbbi tarsolyában még ott volt egy öt másodperces büntetés is, hiába előzte meg a kanadait. Nico Hülkenberg (Haas) és Cunoda a leintés előtt műszaki hibák miatt félrehúzódtak, így csak 17-en látták meg a kockás zászlót, élen Verstappennel.

Perezt a végén megközelítette még Leclerc, a mexikóinak megpróbált segített a védekezésben Verstappen is azzal, hogy visszalassított, hogy húzzon némi szélárnyékot a csapattársnak. Végül azonban Perez bealudt, Leclerc pedig megelőzte az utolsó körben, elrontva ezzel a Red Bull teljes örömét.

LAP 50/50 LECLERC TAKES P2 ON THE LAST LAP FROM PEREZ!!! Unreal stuff by the Ferrari driver 👏🤯#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BdjWcNbxvb — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Mögöttük Russell látta meg a kockás zászlót, de büntetése miatt Ocon zárt negyedikként, Stroll az ötödikként, Sainz a hatodikként, Hamilton pedig hetedikként. Russell csak nyolcadik lett így, a maradék pontokon pedig Alonso és Piastri osztozott.

A bajnokság állása:

Verstappen – 549 p – VILÁGBAJNOK

Perez – 273 p

Hamilton – 232 p

Sainz – 200 p

Alonso – 200 p

Norris – 195 p

Red Bull – 822 p – VILÁGBAJNOK

Mercedes – 392 p

Ferrari – 388 p

McLaren – 284 p

Aston Martin – 273 p

Alpine – 120 p

A világbajnokság egy hét múlva az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul.