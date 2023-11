Ahogy köztudott, a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén alig 8-10 percig tartott a körözés, ugyanis a ferraris Carlos Sainz autóját csúnyán összetörte egy felrántott vízcsap-fedél és annak betonkerete. Előbb a piros zászlót lengették be, majd teljesen le is fújták a gyakorlást.

A pályán hosszas vizsgálat, javítgatás kezdődött, az eredetileg pontban éjfélre kiírt második szabadedzés végül csak – többszöri halasztás után – 2.30-kor kezdődött el. Ezt a helyszíni nézők már nem láthatták, ugyanis őket 1.30-kor kiterelték a lelátókról – a biztonsági személyzet, a pályán tevékenykedő rendezők szakszervezet által kialkudott munkaideje lejárt, a versenyszervezői, az F1 vezetése pedig nem ajánlott kompenzációt, nem szerzett váltóembereket.

A távozás bejelentése egy néző felvételén:

A jegyekért akár több ezer dollárt is fizető – a pályára rálátást nem nyújtó „fan zone”-ba is 900 dollár (313 ezer Ft) volt a belépő! – érthetően csalódott nézők lefelé fordított hüvelykujjakkal jelezték, mit gondoltak az estéről.

„Nevetséges!” – nyilatkozta egy néző a brit Sky Sportsnak. „Órákig vártunk, azzal hitegettek minket, hogy 2 órakor indul majd az edzés, de semmi sem történt, aztán most meg elküldenek minket. Szép kis éjszaka!”

„Los Angelesből repültünk ide csak a mai napra. Költöttünk a repülőre, a belépőre, aztán nem kaptunk semmit” – panaszolta egy másik.

Később az LVGP közleményben reagált a történtekre:

„Forma-1-es futamon a biztonság az első, mind a versenyzők, mind a nézők, mind a pályán dolgozók biztonsága. Az előző esti közműfedeles incidenst követően a Las Vegas Grand Prix [LVGP, azaz a szervezők], a Forma-1 és az FIA közösen úgy döntött, a versenytevékenységek folytatása előtt további biztonsági intézkedésekre van szükség” – kezdték.

„Ezek a lépések több órát igényeltek, emiatt jelentősen csúszott a program. A késői óra, valamint a nézők és a pályán dolgozók mozgását illető logisztikai szempontok miatt az LVGP nehéz döntést hozott: a második edzés kezdete előtt bezárta a nézői szektorokat. Az edzés sikeres lebonyolítása után az LVGP mindent megtesz azért, hogy biztonságos és szórakoztató hétvégét nyújtson a továbbiakban.”

A magyarázkodó kommünikéből fájóan hiányzik a bocsánat, valamint a pénteki jegyek esetleges visszatérítésének kérdése, bár úgy tudni, utóbbi is fontolgatják az illetékesek. Mivel a Las Vegas-i Nagydíj és általában az amerikai piac kiemelten fontos a Forma-1 számára, nem kizárt, hogy az a 2021-es, „elmosott” Belga Nagydíjjal ellentétében lépnek is ezen a téren, a pénzveszteségnél is fájóbb lehet ugyanis a presztízsveszteség.