Amikor az amerikai Liberty Media 2017-ben új tulajdonosként átvette a Forma-1 irányítását, Daniel Ricciardo viccesen azt mondta, azt reméli tőlük, Las Vegasban is rendeznek majd futamot.

Akkor mókás megjegyzés volt, ami 2023-ra valóság: tavaly márciusban ugyanis bejelentették, hogy 1982 után az F1 visszatér „a bűn városába”, méghozzá a leghíresebb, leglátványosabb részeket érintő utcai pályával.

A Las Vegas-i Nagydíj 2023-ban a Forma-1-es világbajnokság harmadik USA-beli fordulója a 2022-ben bemutatkozott Miami és a már több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Austin (Circuit of the Americas) után. A sportág történetében ez a második alkalom, hogy egy ország egy szezonban három nagydíjnak ad otthont: 2020-ban, a „karanténos”, rövidített idényben Olaszországban Monza, Imola és Mugello jelentett triplázást.

Az USA piacának meghódításán gőzerővel dolgozó Liberty kiemelt szerepet szán Las Vegasnak, a legcsillogóbb, legamerikaibb nagydíjat külön versenyszervező nélkül, saját projektként, mintegy 500 millió dolláros befektetéssel hozták tető alá, sőt, a városközpontban méregdrágán megvásárolt telekre húzták fel a Forma-1 egyesült államokbeli állandó központját is.

A helyiek életét az elmúlt hetekben-hónapokban alaposan megkeserítő építkezések során összehozott utcai pálya egyelőre igen problémás, de a körítésre nem lehet panasz – már ha szereti az ember az ilyesmit.

A Las Vegas-i Nagydíj beharangozásaként Sergio Perez már korábban egy F1-es Red Bull-lal furikázott egy kaszinó belsejében, a szerdai kezdőnapon a csapatokat-pilótákat hatalmas, kivetítővel ellátott emelőplatformokon mutatták be a közönségnek, majd a nyitóceremónia keretében többek között a Cirque de Soleil, a Blue Man Group, John Legend, a Journey, Will.I.Am, J Balvin, Steve Aoki és Tiesto szórakoztatta a nézőket.

A hétvége további napjain mások mellett Kylie Minogue, Nile Rodgers és a Chic, Mark Ronson, Major Lazer is fellép.

A hétvégére több csapat is alkalmi festéssel készült, a Red Bull, a Ferrari, a Williams, az Alfa Romeo és az Alphatauri autói is másképp néznek ki, ahogy számos pilóta is vegasos sisakfestéssel lép pályára.

