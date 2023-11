Különös helyzetről számolt be a francia Canal Plus tévécsatorna a Ferrari háza tájáról: Interlagosban hét csapattag is lebetegedett a maranellóiaknál, ez pedig a versenyüket is veszélyezteti. Az emberhiányból eddig nemigen lehetett tapasztalni semmit, azonban a legkiélezettebb helyzet a vasárnapi nagydíj, ahol szükség van a dolgos kezekre a kerékcseréknél.

A helyzet annyira komoly, hogy a Ferrari ugrasztotta a csapattal egyébként a helyszínre tartó tartalékversenyzőt, Robert Svarcmant is. Az izraeli-orosz pilóta a helyzet miatt szerelőasszisztensként próbálta segíteni az alakulatot a vörös garázsokban, de lehet, hogy a futamon még ennél is komolyabb szerepet kap.

„Jelenleg még nem tiszta, ki fogja csinálni a kerékcseréket” – fogalmazott a tévéseknek egy helyszíni forrás. „Ez nem vicc, hanem tény. Lehetséges, hogy Robert is segíteni fog a csapatnak, annyira kevesen vannak.”