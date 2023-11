A Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintje nemigen szólt a rajttól a célvonalig tartó rohanásról. Erről Max Verstappen is beszélt részletesebben, aki a gumikkal volt kénytelen spórolni.

A Ferrarinál más probléma is felütötte a fejét: a túlmelegedés. Egy alkalommal a közvetítésben is ki lehetett szúrni, hogy Carlos Sainz a szélárnyékból kihúzódva autózott a célegyenesben – mint utólag kiderült, a spanyol, illetve csapattársa is egész futamon ilyen gondokkal küzdött.

„A legrosszabb gumiszetteket használtuk fel, és megmentettük a jókat a nagydíjra, reméljük, ez segít. Ám az nem lesz jó, ha annyit kell felengedett gázpedállal gurulni [mint a sprinten – a szerk.], mert a hőmérsékletek magasak voltak. Egyszerűen nem nyomhattuk a versenyen” – fogalmazott Sainz, hozzátéve, hogy ilyen sok beleemeléssel még életében nem versenyzett.

Főnöke, Frederic Vasseur elárulta, mindezért a Ferrari a felelős. „Ejtettünk egy kis hibát a hűtést illetően, és megkértük a versenyzőket, hogy masszívan emeljék el a pedálról a lábukat a második körtől kezdve.