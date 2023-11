A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjét a mclarenes Lando Norris és a csapattárs Sergio Perez előtt. A száz kilométeres száguldást a háromszoros világbajnok már az első kanyarban eldöntötte a maga javára, az igazi akciót az AlphaTaurik szolgáltatták.

A 24 körös száguldást a mezőny lágy gumikon kezdte, a három közepes gumis kivétel a két Haas volt a 11-12. helyen, illetve Logan Sargeant (Williams) a mezőny végén.

A rajtnál az élről rajtoló Lando Norris McLarenjét megelőzte a másodikként kezdő Max Verstappen a Red Bull-lal. A csapattárs Sergio Perez két helyet is veszített a Mercedesekkel szemben, sőt, George Russell az első körben még Norris mellett is elment. Az első kört így Verstappen, Russell, Norris, Lewis Hamilton, Perez, Charles Leclerc (Ferrari), Cunoda Juki (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari) sorrendben fejezte be a mezőny eleje.

Ebben a sorrendben nem is történt változás a negyedik kör kezdetéig. Hamilton ekkortájt már leszakadt Norris mögött, így DRS-sel Perez könnyen tudta támadni, majd megelőzni a britet. Csatájukkal magukra rántották szinte az egész mezőnyt, míg az első hármas leszakadt tőlük.

Ezzel együtt a dobogós helyeken is volt akció: az ötödik körben Norris visszaelőzte Russellt, feljött ezzel a második helyre.

Hamilton lassabban haladt, mint Perez, de ezzel együtt sem tudta őt Leclerc azonnal megtámadni. Mivel egy nagy DRS-vonat alakult ki a monacói mögött, csak a két közepes gumis Haas visszaesése számított látványosságnak.

A nyolcadik körben Perez csempészett izgalmat a versenybe: először megelőzte Russellt a harmadik helyért, de a brit a következő DRS-zónában visszaelőzte a mexikóit. A tizedik körben a manővert már visszacsere nélkül sikerült kiviteleznie a Red Bull versenyzőjének, így feljött a harmadik helyre.

Féltávnál Verstappen szűk 1,5 másodperccel vezetett Norris előtt, akit Perez nem tudott közelíteni, a mexikói lassabb volt. Russell volt a negyedik Hamilton és Leclerc előtt, a hetedik Cunoda pedig boldog lehetett, ugyanis Sainz volt az a Ferrarival, aki feltartott ekkor mindenkit maga mögött. A spanyol kocsiján elkoptak a lágy gumik, ő is lenyomott egy oda-vissza helycserét az alphatauris Daniel Ricciardóval.

Lap 12/21: Some clean battling between SAI and RIC for P8 RIC passes on the outside of Turn 1 but SAI immediately takes it back #BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/dPVkgCJJLB — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 4, 2023

Ez a 14. körben is megismétlődött kettejük között. Ricciardo ekkor lendületet vesztett, melyet Oscar Piastri használt ki, és vetődött be a McLarennel honfitársa mellé, átvéve a 9. helyet. Közben mögöttük Fernando Alonso (Aston Martin) és Pierre Gasly (Alpine) vívott nagyot körökön át.

Sainz ekkor fellélegezhetett kis időre, és figyelhetett előre, a másik Ferrari-AlphaTauri kergetőzésre Leclerc és Cunoda között a 6-7. helyen – igaz, ez közel sem volt annyira intenzív, mint amiben neki része volt. A verseny ezen a ponton, a 18. kör magasságában kissé leült: Verstappen is fokozta a tempót, 2,5 másodpercesre növelve előnyét Norrisszal szemben, aki további 8,5-et adott már eddigre Pereznek.

A 20. körre Leclerc DRS-távolságon belülre került Hamiltonhoz képest, ez a meccs volt a verseny egyik záróakkordja. Ezt hamar döntésre is vitte a monacói, így feljött az ötödik helyre. Hamilton Mercedesén annyira elkoptak a lágy abroncsok, hogy a végén Cunoda is elkapta. A 22. körben a csapattárs Ricciardo is feljött a 9. helyre, és indított egy hajrát az utolsó pontszerző helyen haladó Sainz után.

4 laps to go 👊 come on Yuki, bring those points home!#BrazilGP pic.twitter.com/CKTcMgubHw — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) November 4, 2023

Verstappen végül 4,2 másodperces előnnyel látta meg elsőként a sprint kockás zászlóját, Norris pedig hozta a sima második helyet Perez előtt. Russell jelentős lemaradással érkezett célba negyedikként Leclerc, Cunoda, Hamilton és Sainz előtt. Ricciardo a végén kevesebb mint 2 tizedmásodperccel csúszott le a pontokról.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 499 p – VILÁGBAJNOK Perez – 246 p Hamilton – 222 p Sainz – 184 p Alonso – 183 p Norris – 176 p

Red Bull – 745 p – VILÁGBAJNOK Mercedes – 378 p Ferrari – 354 p McLaren – 263 p Aston Martin – 236 p Alpine – 101 p

A 2023-as Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 18 órakor kezdődik.