A spanyol Forma-1-es szakíró, Albert Fabrega hétfőn dobta be az X-en (leánykori nevén Twitter), hogy olyan pletykát hallott a paddockban Fernando Alonsóról, amit nem szeretne elhinni, majd másnap megtoldotta azzal, hogy ő tudja, nem lesz a dologból semmi, sőt, ezt is reméli, de mindenki higgyen, amit akar.

Az Aston Martin drasztikus formaromlása és Sergio Perez Red Bull-os küszködése gyorsan megszülte az egyik lehetséges magyarázatot, sokan úgy vélték-vélik, hogy a 42 éves spanyol 2024-ben a mexikói pilóta utódja lehet Max Verstappen mellett, a másik „népszerű” elmélet az lett, hogy Alonso a visszavonulásra készül.

A hétvégi Sao Pauló-i Nagydíj csütörtöki sajtónapján a kétszeres világbajnok indulatosan reagált az elmúlt napok szóbeszédeire:

„Ezek csakis pletykák, szokásos paddockbeli pletykák olyanoktól, akik szeretik keverni a dolgokat, hogy ezzel követőket gyűjtsenek. Én nem szeretem ezt a játékot. Egyáltalán nem élvezem. Tudom, hogy az itt [az interjúszobában] lévő emberek komoly újságírók, akik évek óta az F1-ben dolgoznak, kiérdemelték a megbecsülést, ez így van rendjén. A pletykákat olyanok indítják, akik nincsenek itt, akik csak szórakoznak ezzel, de nekem a legkevésbé sem szórakoztató, amikor kavarnak” – magyarázta.

„Garantálom, hogy ennek következményei lesznek” – üzent a híreket pörgetőknek.

Alonso az Aston Martin helyzetéről is beszélt, leszögezte, hogy az idény második felében látott visszaesés ellenére van ok az örömre.

„Láthatóan nem vagyunk olyan versenyképesek, mint szeretnénk, de mindannyian nagyon igyekszünk elérni azt a szintet, amit most nem tudunk mutatni. Nyilván nem örülök. Mike [Krack, csapatfőnök] sem elégedett, a csapatnál senki sem elégedett. Ugyanakkor két évvel ezelőtt még alig 250 emberrel dolgozott ez a csapat, most pedig egy átmeneti időszakban van, melynek a végén remélhetőleg bajnoki esélyes lehet. 800 dolgozó, új gyárépület, idén hét dobogós helyezés, 200-zal több pont, mint tavaly, szóval ne csak a mostani formánkat nézzük!”

„Nem lehetünk elégedettek, de túlzásokba sem kell esni, hiszen a 2023-as idény így is szuper erős erős volt számunkra” – tette hozzá.

A spanyol veterán most nem, de még a múlt héten – a pletykák szárnyra kapása előtt – beszélt a lehetséges visszavonulásáról is, érdemes most azt is felidézni:

„Szeretek versenyképes lenni, szeretek gyors lenni, utálok veszíteni. Szóval a motivációmmal nincs sok gond, amikor beülök az autóba. Lehet, hogy egy kicsit gyengébb vagyok, mint 20 évesen, de a korral egyre jobban ki is ismeri a testét az ember. Jobban tudja, milyen edzésre van szüksége, mikor merül ki, mit kell elkerülnie, ezekkel ellensúlyozza az öregedést. Az erőt bölcsességgel pótolja. Egyelőre nem gondolok a visszavonulásra. Tudom, hogy a pályafutásom zárószakaszában járok, de egyelőre nem gondolok a kiszállásra, nem tudnék időpontot mondani erre” – állította a Fox Sportsnak Mexikóvárosban.

