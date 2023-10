F1: Perez otthon ásta meg a saját sírját

A Vezess Csapatrádió idei 20. adásában a Mexikóvárosi Nagydíjon látottakkal foglalkozunk. A hétvége főszereplője a hazai pályán versenyző Sergio Perez volt, azonban negatív hősként kellett búcsút intenie a futamnak első kanyaros kiesése után. Csapattársa, Max Verstappen ezúttal is hozta a kötelezőt a Mercedesek és a Ferrarik előtt, de Lando Norris is mentette a menthetőt gyatra időmérője után. Adásunkban kitekintünk a Finali Mondialira, a Ferrari évzárójára is, ahol személyesen is jelen voltunk.